Ученые выяснили, чьи питомцы чаще болеют раком и астмами

Ученые предлагают подойти к борьбе с курением с неожиданной стороны - через ветеринаров. Звучит странно, но на то есть веская причина: домашние питомцы тоже страдают от сигаретного дыма.

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У собак и кошек, чьи хозяева курят, чаще находят рак носовой полости (особенно у псов), лимфомы, болезни дыхательных путей и обострения астмы. Об этом написала в своем канале в MAX врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Животные не могут выйти на балкон или открыть окно - они просто дышат тем же воздухом, что и люди.

И тут исследователи замечают интересный психологический эффект. Фразы вроде "курение убивает вас" многих не пробивают - люди привыкли рационализировать риск. А вот когда им говорят, что страдает их питомец, включается совсем другая реакция: чувство ответственности и желание защитить того, кто зависит от тебя.

Для многих именно это оказывается более сильным мотивом, чем страх за собственное здоровье. Не себя жалко - а собаку или кошку.