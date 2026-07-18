Где лучше посадить ель на дачном участке

При выборе места для посадки ели на дачном участке важно учитывать не только размер саженца, но и то, каким дерево станет через 15 20 лет. Лучше всего высаживать ель в хорошо освещенном месте на расстоянии не менее пяти шести метров от дома, забора и крупных растений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на садовника Юрия Косорукова.

По словам эксперта, одной из самых распространенных ошибок дачников становится посадка дерева слишком близко к строениям или плодовым культурам. Со временем крона ели сильно разрастается, создает густую тень и может мешать развитию других растений. Кроме того, мощная корневая система начинает конкурировать с ними за влагу и питательные вещества.

Специалист отметил, что овощные грядки, клубнику и большинство светолюбивых цветов лучше располагать подальше от ели. Под взрослым деревом также плохо растут газон и многие декоративные растения, поэтому рядом рекомендуется высаживать только теневыносливые культуры.

Если участок небольшой, садовник советует обратить внимание на карликовые или медленнорастущие сорта. Для высокорослых елей желательно заранее предусмотреть свободное пространство вокруг дерева.

Косоруков также подчеркнул, что ель не любит переувлажненную почву, поэтому ее не стоит сажать в низинах. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, необходимо организовать дренаж.

Кроме того, дерево не рекомендуется высаживать под линиями электропередачи и рядом с инженерными коммуникациями, поскольку со временем разросшаяся крона может создавать проблемы при их эксплуатации. При этом ель способна защитить участок от ветра и пыли, поэтому ее лучше размещать с наветренной стороны, например, рядом с зоной отдыха.

Эксперт добавил, что при выборе места стоит учитывать и внешний вид участка зимой. Поскольку ель сохраняет декоративность круглый год, удачным считается место, где дерево хорошо видно из окон дома или от входа на участок.

Ранее садовод рассказал, как защитить дачный участок от затопления. По словам специалиста, при проектировании садовых товариществ вдоль заборов изначально предусматривались такие канавы. Однако со временем многие дачники решили засыпать их, чтобы увеличить площадь своих участков, что впоследствии привело к проблемам с отводом воды и повысило риск затопления после сильных осадков.