Теперь поговорим с котом: необычные гаджеты для домашних животных

В России начали продавать специальный ошейник для кошек, который при помощи искусственного интеллекта переводит речь животного на «человеческий».

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Система распознавания речи животных основана на технологии обработки больших данных: ИИ-модель использует миллионы голосовых образцов кошек и собак в качестве обучающей базы для распознавания мяуканья.

Наверное, каждый хозяин когда-нибудь хотел научиться понимать мысли своего питомца, — объясняет ветеринар Виктория Горбушкина. — Однако язык каждой кошки, как и человека, уникален. Повадки уже давно изучены — их язык тела, звуки. Для того чтобы понять питомца, стоит проводить с ним больше времени, а не слепо полагаться на такой ошейник.

Стоит отметить, что на данный момент на «гаджет» маленький спрос и нет отзывов.

Матча на кокосовом

Недавно в соцсетях завирусился рецепт «кошачьего капучино»: корм из пакетика заливают молочной пенкой. Сам кофе питомцам давать запрещено!

Привет, человек!

По наблюдениям хозяев, фыркающие кошки могут использовать это для приветствия с человеком.

Хвостик на подушке

Для кошек породы сфинкс, чью нежную кожу нужно дополнительно защищать, давно придумали маленькие кровати — даже с одеялом. Производители говорят, что на такой лежанке кошке легче успокоиться.

А теперь переведите

Новый гаджет позиционируют как переводчик с «кошачьего» и «собачьего». Клипса крепится на ошейник, слушает питомца и присылает «перевод» в приложение на смартфоне. Сам девайс ничего не произносит — выводит текст вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое».

Бутылку в лапу

А для особенно матерых собак уже давно придумали специальный солодовый напиток. В нем нет алкоголя, однако есть пивные дрожжи, специальные кормовые добавки и вода. Так собака может получить незаменимые жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые благотворно влияют на состояние кожи и придают блеск шерсти.

Дворец

Времена будок прошли. Теперь для охотничьих псов строят настоящие деревянные дома — с отдельной «кухней» для мисок.

Глазами Шарика

На маркетплейсах продаются специальные ошейники с камерами. Изначально они были созданы, чтобы отслеживать собаку или кошку в случае пропажи, однако их можно использовать и в более спокойной ситуации — следить за прогулкой питомца или посмотреть на мир его глазами.

В последнее время набирает популярность лакомство для питомцев — пиво для собак. Эти напитки начали появляться на полках зоомагазинов и в специальных заведениях, где владельцы собак могут устроить настоящий pet-friendly вечер с бокалом напитка для четвероногого друга. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринара Михаила Шелякова, что это за продукция, безопасна ли она и какие составы используют производители.