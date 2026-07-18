Чем подкормить лук и чеснок для богатого урожая

Кажется, что лук и чеснок могут расти практически без ухода. Но если хочется выкопать осенью не мелочь, а крепкие, плотные головки, которые спокойно долежат до весны, летом без подкормок не обойтись.

В начале сезона растения тратят силы на зелень, а вот ближе к середине лета главная задача уже другая — сформировать крупную луковицу. Именно поэтому в это время особенно важны калий и фосфор. Они помогают головкам наливаться, делают их плотнее и способствуют хорошему хранению, отмечает канал «Школа садоводов».

Один из самых популярных вариантов — сульфат калия. Столовую ложку удобрения разводят в 10 литрах воды и поливают грядки только по заранее увлажненной почве. В составе нет хлора, а содержащаяся сера дополнительно поддерживает здоровье растений.

Если почва легкая и песчаная, многие огородники выбирают монофосфат калия. Для раствора достаточно одной чайной ложки на ведро воды. Такое удобрение быстро восполняет нехватку фосфора и помогает луковицам активно набирать массу.

Тем, кто предпочитает более натуральные способы ухода, подойдет древесная зола. Для приготовления настоя 200 граммов золы заливают горячей водой, оставляют на сутки, затем процеживают и доводят объем до 10 литров. Такой настой богат калием, кальцием и другими микроэлементами. А если слегка припудрить золой междурядья, она может дополнительно отпугнуть некоторых вредителей.

У ярового чеснока схема подкормок немного отличается. В начале ему подходит комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием в равных пропорциях. А в июле, когда начинается активный рост головок, лучше снова перейти на калийные подкормки — например, использовать сульфат калия или зольный настой.

Агроном Людмила Шубина предупреждает, что азотные подкормки стоит использовать только при явных признаках их дефицита, например пожелтении перьев, иначе растение будет наращивать зелень в ущерб формированию крупных головок.

Многолетние виды лука — батун, шнитт и слизун — требуют меньше внимания. Обычно им достаточно одной комплексной подкормки в июне и калийной в июле. После каждой срезки зелени растения желательно подкормить, чтобы они быстрее восстановились.

Есть и несколько правил, которые делают любые удобрения гораздо эффективнее. Подкармливать растения нужно только по влажной почве, предварительно хорошо пролив грядки водой. В сильную жару лучше перенести работу на утро или вечер. А корневые и внекорневые подкормки желательно не совмещать в один день — между ними лучше выдержать хотя бы неделю.

Если кончики перьев начали желтеть раньше времени, это не всегда говорит о болезни. Иногда так проявляется нехватка калия, особенно после затяжных дождей. В этом случае может помочь внекорневая подкормка комплексным удобрением по листу.

Главное правило остается простым: лук и чеснок не любят крайностей. Лучше немного недокормить растения, чем перекормить их. При грамотном уходе урожай получится крупным, вкусным и будет хорошо храниться всю зиму, писал ранее «ГлагоL».