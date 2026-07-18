Почему гортензии плохо растут: ошибка, которую легко исправить

Долгое время казалось, что для гортензий вполне достаточно минеральных удобрений. Комплексные составы, сульфат аммония, сульфат калия, монофосфат калия — все вносилось вовремя и по инструкции. Но одна важная деталь все равно оставалась без внимания.

Это органические подкормки. Именно они способны заметно изменить внешний вид кустов. После регулярного внесения органики гортензии начинают активнее расти, а листья становятся значительно крупнее. Разницу можно увидеть уже за один сезон, отмечает канал «Маленький сад на краю Вселенной».

Самый простой способ — использовать органическую мульчу. Для этого подходят компост, биогумус, хорошо перепревший перегной, кофейная гуща, скошенная трава и другие растительные остатки.

Некоторые садоводы применяют и кухонные отходы: картофельные очистки, фруктовые корки, спитый чай и кофе, луковую шелуху, старые крупы. Сверху такую мульчу обычно прикрывают травой или опавшими листьями, чтобы она выглядела аккуратно и быстрее перегнивала.

Постепенно органику перерабатывают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. В результате образуется биогумус, который улучшает структуру почвы. Она становится рыхлой, лучше удерживает влагу и пропускает воздух к корням.

Именно поэтому кусты начинают выглядеть заметно крепче. Листья вырастают крупнее, а растения быстрее набирают зеленую массу.

Если не хочется использовать кухонные отходы, вполне достаточно компоста, перегноя или слоя свежескошенной травы. Правда, травяную мульчу придется регулярно обновлять, поскольку она быстро разлагается.

Есть и еще одна подкормка, которую многие считают настоящим лакомством для гортензий. Черствый хлеб или хлебные корки заливают водой и оставляют бродить на солнце 7–10 дней. Затем настой разводят водой и поливают кусты под корень.

Такую подкормку обычно проводят до августа два раза в месяц. Особенно хорошо на нее отзываются крупнолистные гортензии, писал ранее «ГлагоL».

Агроном-селекционер Светлана Михайлова советует обратить вниманием на почву. По словам специалиста, гортензии любят плодородный, влагоемкий грунт со слабокислой реакцией. Если посадить их в бедную или щелочную почву, они будет развиваться медленнее, а цветение станет менее обильным.