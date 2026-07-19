Ветеринар объяснил, как защитить лапы собак от горячего асфальта

Собаки в горячую погоду часто могут получать ожоги лап из-за горячего асфальта. Обычно хозяева для защиты подушечек используют специальный защитный воск, однако, как рассказал «Газете.Ru» Юрий Муретов, заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ, против горячего асфальта такая защита бесполезна.

«Отдельно стоит развеять миф о защитном воске как о панацее: он снижает теплопроводность и работает барьером против истирания, но при контакте с сильно нагретой поверхностью попросту плавится и стекает, не давая полноценной защиты при экстремальном нагреве, — это скорее уход за подушечками, чем средство против ожога. Практический ориентир, который стоит знать точно, — тест тыльной стороной ладони: 5–7 секунд контакта с покрытием. Если руке нестерпимо горячо — собаке будет так же или хуже, и решение об изменении маршрута нужно принимать до выхода на прогулку, а не по факту хромоты дома», — заметил доктор.

Сама подушечка устроена, как хороший теплоизолятор, — толстый роговой слой эпидермиса и жировая прослойка под ним отлично работают против кратковременного холода и обычного контакта с землей.

«Но при температуре поверхности выше 50°C начинается термический ожог — белки в тканях денатурируют, то есть буквально сворачиваются, как при варке яйца. А асфальт в солнечный день при 30°C воздуха разогревается до 55–60°C и выше — этот порог проходится с большим запасом, и никакая толщина подушечки от этого не защищает. Причем домашняя собака физиологически хуже подготовлена к контакту с горячим покрытием, чем уличная. У домашних собак роговой слой тоньше и уязвимее, а значит, порог повреждения ниже», — объяснил ветврач.

Если собака получила ожог лап, то важно охладить это место. Правильное охлаждение — прохладная, не ледяная проточная вода в течение 10–15 минут: это снимает остаточную температуру без сосудистого спазма. Ни в коем случае нельзя прикладывать лед или промывать лапки ледяной водой.