Чем опасна грязная вытяжка в квартире

Если перестать ухаживать за вытяжкой, она может не только сломаться, но и стать источником двух угроз: опасности пожара и ухудшения качества воздуха в квартире. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Жир, который оседает на фильтрах, лопастях вентилятора и стенках воздуховода, — это не просто грязь. С химической точки зрения это смесь триглицеридов и свободных жирных кислот, а по сути — концентрированное горючее. Температура самовоспламенения кулинарных масел составляет 400-435 °C в зависимости от типа масла. При готовке на газовой или электрической плите вытяжка нагревается, а жировой налет со временем подвергается термической деградации — окисляется и полимеризуется, превращаясь в твердую, похожую на лак, смолу. Любая искра от короткого замыкания в моторе, перегрев или просто попадание открытого пламени при готовке могут привести к ее воспламенению», — объяснил химик.

Причем, по его словам, огонь по жировому налету быстро распространяется по воздуховоду, как фитиль, и может перекинуться на перекрытия и соседние помещения.

«Второй аспект — химический состав продуктов горения жира. При нагреве выше 150°C слабые химические связи в молекулах жиров разрываются, образуются летучие свободные радикалы и сложные органические соединения. В условиях недостатка кислорода (а в забитом жиром воздуховоде его мало) происходит пиролиз — термическое разложение без доступа воздуха. В результате выделяются альдегиды, акролеин и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества не просто имеют резкий запах — они токсичны и канцерогенны», — рассказал Дорохов.

Кроме того, если фильтр забит, вытяжка перестает эффективно удалять запахи и влагу, и все это остается в вашей кухне, создавая благоприятную среду для плесени и ухудшая микроклимат.