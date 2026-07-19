Зачем нужен увлажнитель воздуха и как его выбрать

Жители столицы стали чаще покупать технику для поддержания комфортной температуры дома. Самый популярный товар при этом — увлажнитель воздуха. В список востребованных товаров также входят очистители воздуха и кондиционеры, вентиляторы. Летом москвичи часто покупают средства от комаров и насекомых, формы и пакеты для льда. Почему, собственно, увлажнители оказались на первом месте и есть ли от них какой-то прок, «Вечерней Москве» рассказала врач Ольга Савонина.

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— Увлажнители добавляют воду в воздух, повышают его влажность, — говорит эксперт. — Почему это важно? Наши слизистые не любят сухой воздух. И нос, и глотка, и бронхи покрыты специальной оболочкой. Ее задача — увлажнять, согревать и фильтровать воздух. Когда тот становится слишком сухим, слизистая быстрее теряет влагу. У нас появляются сухость в носу, першение в горле, иногда сухой кашель. Может возникнуть ощущение, как будто что-то царапает горло. Возможен даже дискомфорт в глазах.

Увлажнитель, конечно же, не лечит слизистую, но качественный, хороший гаджет поможет создать условия, в которых слизистой будет легче работать.

— Когда воздух сильно пересушен, работа дыхательной системы ухудшается, — подчеркивает Ольга. — Человеку труднее откашляться, появляется ощущение заложенности в грудной клетке. Если у пациента есть хронический бронхит, заболевания бронхолегочной системы, недостаток влажности приведет к обострению этих недугов.

Планируете установить дома кондиционер? Тогда увлажнитель лучше брать с ним в комплекте. Летом кондиционер подсушивает воздух, особенно если работает постоянно.

Некоторые полагают, что чем выше влажность, тем лучше для здоровья. Это не так. При влажности воздуха больше 60 процентов возникают определенные риски: появления плесени, пылевых клещей, могут быть усилены аллергические симптомы. То есть увлажнитель полезен только тогда, когда он возвращает влажность к норме, а не создает в вашей квартире тропики.

— Поэтому важно в первую очередь перед покупкой увлажнителя приобрести гигрометр, измеритель влажности, — советует Савонина. — Ориентир для дома — влажность примерно 40–50 процентов. Это здоровый микроклимат.

Подведем итоги: увлажнитель — не маркетинговый ход, не обман, но он полезен, когда воздух и правда сухой, когда есть симптомы пересушивания слизистых. Если измерения гигрометром подтверждают, что влажность недостаточная, прибор точно нужен.

Как выбрать увлажнитель

Ультразвуковые увлажнители, пожалуй, самые популярные из всех. В них водяной пар генерирует керамическая мембрана, которая колеблется с огромной частотой. Такие модели бесшумны, насыщают воздух влагой быстрее аналогов. Но расход энергии у них довольно большой.

В традиционных увлажнителях вентилятор продувает воздух через поры фильтра: вода испаряется. Уровень влажности в доме такое устройство поднимает довольно медленно. Эти увлажнители потребляют мало электроэнергии. Но они требуют регулярной чистки бака. В противном случае от них будет больше вреда.

Паровые увлажнители работают по принципу электрического чайника. При нагреве вода закипает и превращается в пар, который увлажняет помещение. В таком увлажнителе точно не заведутся плесень и микроорганизмы. Менять воду, чистить его можно реже. Но есть недостатки: он довольно громкий. Как и положено «младшему брату» чайника, он потребляет много электроэнергии.

Можно выделить увлажнители-ароматизаторы. Они нужны не столько для увлажнения, сколько для ароматизации воздуха в помещении.

На маркетплейсах появляются товары, которые совмещают сразу несколько функций. Например, есть гаджет, который одновременно работает как вентилятор с функцией охлаждения, увлажнитель, светильник, да еще и как внешний аккумулятор.

Кондиционер — спасительный девайс, который в жару помогает избежать духоты и нормализует климатический баланс в доме. Но как выбрать подходящее устройство, если у вас крошечная квартира? О том, какая модель больше подойдет для просторных домов, какое устройство лучше — инверторное или неинверторное, читайте в материале «Вечерней Москвы».