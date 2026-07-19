Семь модных решений в интерьере, которые на деле только мешают

Интерьер может выглядеть дорого и модно, но при этом совсем не радовать. Иногда за красивыми картинками из журналов скрываются решения, которые в обычной жизни только раздражают: за ними сложно ухаживать, они мешают комфорту и быстро надоедают, уверяют авторы канала «Уютный дом с BLIZKO».

Одна из главных ошибок — слепо гнаться за трендами. Дизайнерские идеи меняются постоянно, но далеко не каждая подходит для реальной жизни. Когда в комнате слишком много декора, ярких деталей и разных акцентов, пространство начинает перегружаться.

Статуэтки, картины в броских рамах, множество текстиля могут сначала казаться интересными. Но со временем появляется ощущение, что вещей слишком много, а интерьер просто устает вместе с вами.

Еще одна крайность — чрезмерная демонстрация роскоши. Золото, мрамор, хрустальные люстры и другие дорогие элементы иногда превращают дом не в уютное место для жизни, а в холодную декорацию.

Такой интерьер больше напоминает музей, где хочется только смотреть, но не хочется расслабиться.

Есть и конкретные решения, которые часто оказываются непрактичными. Например, стеклянные раковины-чаши выглядят эффектно, но требуют постоянного ухода: на поверхности быстро появляются пятна и налет, а сама форма не всегда удобна.

Более практичным вариантом могут стать раковины из керамики или керамогранита — они проще в уходе и подходят для разных стилей.

Ванна посреди комнаты тоже выглядит впечатляюще только на большой площади. В небольшом помещении она занимает слишком много места, а уборка вокруг становится сложнее. Ванна у стены или удобная душевая кабина часто оказываются более разумным решением.

Не всегда удачны и шторы до пола. Они действительно добавляют уюта, но собирают пыль, требуют частой стирки и могут визуально утяжелять комнату. Более легкие варианты — шторы средней длины или рулонные модели в сочетании с прозрачным тюлем.

Грифельные стены тоже не всегда оправдывают ожидания. Пока они новые, выглядят интересно, но со временем на них появляются следы от мела, которые сложно убрать. Практичнее использовать магнитно-маркерные или пробковые доски.

А открытые полки часто становятся настоящим испытанием. Вместо красивой композиции на них быстро появляется беспорядок, а уборка занимает больше времени. Закрытые шкафы и комоды помогают сохранить порядок, а открытые секции можно оставить только для тех вещей, которые действительно хочется показать.

Хороший интерьер — это не тот, где собраны все модные решения сразу. Главное, чтобы в доме было удобно жить, отдыхать и чувствовать себя комфортно каждый день.

Мнения пользователей соцсетей

Ксения Ромина:

«Всех раздражает? Почему должно раздражать? На вкус и цвет, как говорится, каждому свое».

Ольга Ветрова:

«У меня был опыт с открытыми полками — сначала казалось, что будет уютно и красиво, а через месяц они превратились в место для хранения всего подряд. Сейчас выбираю закрытые шкафы и минимум декора. Гораздо спокойнее, когда дома легко поддерживать порядок».

Ремонт часто хочется сделать современным и красивым, но некоторые популярные решения со временем могут начать раздражать или выглядеть дешевле, чем ожидалось. Дизайнеры советуют выбирать не только модные приемы, но и материалы, которые будут удобны в повседневной жизни, писал «ГлагоL».