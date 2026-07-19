Огурцы в июле требуют особого ухода: что сделать, чтобы не потерять урожай

Июль для огурцов — непростой период. Кажется, что жара и солнце должны помогать растениям, но именно в это время кусты часто начинают сдавать: листья вянут, завязи осыпаются, а урожай становится заметно меньше, вспоминает автор канала «На даче у деда Егора».

Причина в том, что огурец — культура, которая быстро растет и так же быстро расходует силы. В разгар сезона на него одновременно влияют жара, большое количество завязей, истощение почвы и риск заболеваний. По словам Валерия Борисова и Николая Гренадерова их научной работе, для огурцов в открытом грунте критически важно создать научно обоснованную и экологически безопасную систему удобрения.

Понять, что растениям нужна поддержка, можно по внешнему виду. Листья становятся жесткими, приобретают серо-зеленый оттенок, края подсыхают. Завязи плохо развиваются или опадают, появляются пустоцветы, а плети растут, но новых огурцов становится меньше.

В такой момент можно использовать подкормку на основе аптечных препаратов. Для приготовления раствора понадобятся: 2 таблетки янтарной кислоты, 2 таблетки аскорбиновой кислоты (витамин С), таблетка рибоксина.

Все таблетки растворяют сначала в небольшом количестве теплой воды, затем добавляют в 10 литров воды. Готовый раствор используют сразу.

Подкармливать можно двумя способами: полить кусты под корень из расчета 0,7-1 литр на растение или провести опрыскивание по листьям утром или вечером, когда нет сильной жары.

После обработки растения быстрее восстанавливаются: корни лучше усваивают питание, листья становятся крепче, а завязи получают больше шансов развиваться.

Но важно соблюдать меру. Не стоит увеличивать количество таблеток в надежде получить более сильный эффект. Передозировка может навредить растениям. Также нельзя проводить обработку под палящим солнцем и по сухой почве.

Июльская подкормка может помочь огурцам пережить сложный период, но лучше всего она работает вместе с обычным уходом: правильным поливом, рыхлением и вниманием к состоянию кустов. Чем раньше заметить первые признаки ослабления, тем проще вернуть растениям силы.

Здоровая почва — основа хорошего урожая, но не каждое удобрение с пометкой «натуральное» автоматически подходит для огорода. Важно учитывать состав, происхождение подкормок и состояние самой земли, напоминал «ГлагоL».