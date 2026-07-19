Чем подкормить розы летом для пышного и долгого цветения

Пышное цветение роз летом зависит не только от ухода, но и от своевременных подкормок. Если вносить удобрения в нужные периоды, кусты будут дольше радовать бутонами и легче подготовятся к зиме, уверяет автор канала «Дачные хитрости от А до Я».

Первую подкормку проводят в начале лета, когда розы начинают набирать бутоны. Затем растения подкармливают перед цветением или уже во время него. Третий раз удобрения вносят после первой волны цветения, а последний — после повторного цветения кустов.

В период бутонизации используют как внекорневые, так и корневые подкормки. По листу можно обработать розы «Цирконом» или комплексным удобрением для цветущих растений, разведенным по инструкции.

Для полива под корень подойдут и народные средства. Например, настой свежескошенной травы, который после брожения разводят водой в пропорции 1:5. Также используют настой коровяка (1:10), куриного помета (1:20) или раствор древесной золы.

Из минеральных удобрений рекомендуют смесь суперфосфата и сульфата калия. На 10 литров воды берут по 10 г каждого удобрения и выливают не более 2 литров раствора под один куст. Через две недели подкормку можно повторить.

Во время цветения розы также нуждаются в калии и фосфоре. Для этого в 10 литрах воды растворяют по 20 г суперфосфата и сульфата калия либо используют раствор древесной золы. При жаре или затяжных дождях растения можно дополнительно обработать препаратами «Циркон» или «Эпин» по инструкции.

Кстати, сроки цветения зависят не только от календаря и подкормок. Главную роль играет накопленное тепло: чем быстрее весной растет сумма среднесуточных и эффективных температур выше +5 °С, тем раньше розы начинают радовать цветением, о чем писали в своей научной работе Мохаммед Бендахман, Анник Дюбуа, Оливье Раймон и Мануэль Ле Бри.

После первой волны цветения отцветшие бутоны удаляют, а кусты снова подкармливают калийно-фосфорными удобрениями или золой. Такой же состав рекомендуют использовать и после повторного цветения, чтобы помочь розам восстановиться и подготовиться к зиме.

Пышное цветение пионов зависит не только от сорта, но и от правильного ухода. Ошибки при подкормке, слишком глубокая посадка и неправильное внесение удобрений часто оставляют кусты без бутонов. О том, как избежать подобных промахов при выращивании садовых растений, рассказывал «ГлагоL».