Как грамотно организовать переезд

Перед тем как складывать вещи в коробки, нужно провести ревизию. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор Яндекс Доставки Наталья Горохова.

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«Нужно пройтись по квартире и разделить вещи на три группы: что точно поедет в новый дом, что можно продать или отдать и что пора выбросить. После такой ревизии проще оценить реальный объем переезда. В среднем для однокомнатной квартиры или студии требуется около 20–30 коробок, для двухкомнатной — 40–50, для трехкомнатной — до 80», — заявила эксперт.

На этом же этапе Горохова рекомендовала оценить объем крупной мебели и техники. По ее словам, если к коробкам добавляются шкафы, диван, холодильник, удобнее сразу подобрать грузовую машину подходящего размера.

Специалист также посоветовала до основной упаковки подготовить отдельную сумку, где будут лежать вещи, которые понадобятся в первый вечер после переезда. Она рекомендовала положить документы, ноутбук, зарядные устройства, лекарства, комплект одежды, средства гигиены и минимальный набор посуды. Тем, у кого в семье есть дети или домашние животные, нужно добавить их вещи на первые сутки.

Горохова заявила, что упаковывать квартиру лучше в той последовательности, в которой вещи понадобятся до переезда. По ее словам, сначала убирают сезонную одежду, книги, декор и архивы, а потом запасную посуду, текстиль и технику, которой редко пользуются. Кухню, ванную, спальню, детскую, рабочее место и повседневную одежду оставляют до последнего дня. Она рекомендовала полностью закончить одну комнату и только потом переходить к следующей.

Кроме того, эксперт посоветовала тяжелые вещи распределять по небольшим коробкам и следить, чтобы вес каждой не превышал примерно 18–20 килограммов. Свободное пространство внутри она рекомендовала заполнять бумагой, полотенцами, одеждой или пузырчатой пленкой.

«Если предстоит перевозить бытовую технику, телевизоры или другую хрупкую электронику, стоит заранее предусмотреть возможность их отдельной фиксации в кузове», — предупредила Горохова.

Специалист заявила, что после переезда не нужно ставить задачу полностью разобрать квартиру. Сначала достаточно сделать ее пригодной для жизни. Остальные вещи можно разбирать постепенно, по одной комнате. Горохова считает, что если коробки были разделены по приоритету, подробно подписаны и загружены в правильном порядке, на поиск нужных предметов уйдут минуты, а не часы.