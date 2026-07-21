Агроном рассказал, как спасти огород после затяжных дождей

Агроном Александр Кузнецов рассказал, какие работы необходимо провести в огороде сразу после затяжных дождей, чтобы снизить риск заболеваний растений и сохранить урожай.

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Слова эксперта приводит Nashgorod.ru.

«Как только почва немного подсохнет, нужно разрыхлить грядки, убрать все подозрительные листья и провести профилактическую обработку», — рассказал Кузнецов.

Агроном также рекомендовал удалить повреждённые листья, плоды и побеги, поскольку повышенная влажность способствует распространению фитофторы, мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

По словам специалиста, обработку от болезней лучше провести сразу после установления сухой погоды. С наступлением тепла инфекции могут начать распространяться особенно быстро, заключил Кузнецов.

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