Кто может присмотреть за питомцем во время отпуска его хозяев

Летом традиционно наступает пора отпусков, и многие хозяева домашних животных задумываются о том, как быть с питомцем. Иногда четвероногие составляют своей «семье» компанию в путешествии, но чаще всего они остаются ждать дома, пока хозяева вернутся из отпуска. На этот случай есть ряд услуг по уходу за питомцем, а также помощь друзей и близких. Как домашние животные переносят разлуку с хозяевами и с кем их можно оставить, чтобы четвероногий друг был окружен заботой, — в материале «Вечерней Москвы».

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Особенности характера и потребности

Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что многое зависит от питомца и его характера. Некоторые кошки и собаки могут быть очень привязанными к человеку и переживать, оставаясь дома в одиночестве, а иные чувствуют себя в пустой квартире вполне комфортно.

«Один из самых оптимальных вариантов — приглашать друзей или родственников, чтобы они покормили питомцев, поухаживали за ними, поиграли, поменяли воду и так далее. Но также есть специалисты — зооняни, которые за плату могут оказать те же услуги», — добавил эксперт.

С точки зрения психологии животному будет комфортнее, если оно останется у себя дома, на привычной территории, и к нему будут приходить люди, чтобы поухаживать за ним. Так у питомца будет меньше стресса, который может вызвать переезд в незнакомое место.

«Зоогостиницу я бы рассматривал как крайний вариант, потому что в них могут быть не самые подходящие условия содержания. В любом случае свой дом для животного будет привычнее», — отметил зоопсихолог.

Зооняни, которых упоминал Волков, могут приходить к питомцу только для того, чтобы покормить и выгулять его (или очистить лоток, если речь идет о кошках), или же проводить с животным практически весь день, играя с ним и окружая заботой.

«Какую опцию выбрать, зависит от индивидуальных особенностей и потребностей питомца. Вполне может быть, что животное спокойно переносит одиночество. Если в доме есть два–три кота, то они могут "развлекать" друг друга и не нуждаться в обществе человека. В этом случае зооняню можно пригласить только для уборки или выгула и кормления», — объяснил собеседник «ВМ».

Няня на целый день может понадобиться, если:

у питомца есть тревожность, беспокойство, страхи (например, громких звуков или грозы);

есть болезни и особенности здоровья, связанные с питанием или передвижением.

«Понять, расположен питомец к одиночеству или нуждается в компании, можно по его поведению. Хозяева животных, которые находятся с ними рядом, знают их как никто другой и прекрасно понимают их. Есть ярко выраженные примеры, которые указывают на то, что питомец тяжело переносит одиночество: например, когда человек куда-то уходит, он беспокоится, воет, лает», — обратил внимание Волков.

Нужен ответственный человек

Чаще всего собаки переносят разлуку с владельцами тяжелее, чем кошки. Президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский посоветовал готовиться к отъезду и расставанию с домашними питомцами с их самого раннего возраста.

«Заранее — значит с самого рождения щенка, с его приобретения. Нужно обязательно обращаться в кинологическую организацию, к специалистам, зоопсихологам, которые расскажут, как воспитывать щенка. Тогда в будущем не будет никакого стресса при расставании — это зависит от воспитания и социализации животного», — посоветовал эксперт.

Самым оптимальным вариантом, считает собеседник «ВМ», будет оставить питомца в привычной ему обстановке — в квартире или доме, где он постоянно проживает, в «компании» ответственных родственников или знакомых.

«Важна именно ответственность, чтобы не случилось такой ситуации, что близкие не уследили за собакой, она убежала, выскользнула из ошейника, с кем-то подралась или подобрала на улице отраву. Нужно объяснить человеку, где гулять с вашим питомцем, во сколько. Летом выходить на прогулку ранним утром и поздним вечером, чтобы собака не обожгла лапы о раскаленный асфальт», — добавил Уражевский.

Если вы рассматриваете вариант зоогостиницы, то в них, как правило, есть сотрудники, которые занимаются питомцами: доктор, кинолог, грумер. В гостиницу нужно привезти привычные для собаки корм и игрушки. Можно воспользоваться услугами зооняни, но в этом случае есть много нюансов, обратил внимание эксперт:

вы предоставляете ключи от жилья постороннему человеку;

питомца нужно заранее познакомить с няней;

у специалиста, который к вам придет, должны быть рекомендации и гарантии — чтобы быть уверенным в его ответственности.

«В этом случае можно поставить видеокамеру в доме, делается это просто и недорого, и вы сможете удаленно присматривать за питомцем и квартирой. Зооняне важно рассказать, к чему приучена собака, какая у нее порода, какой размер, возраст, характер, где проживает. Если речь идет о большой, обученной, рабочей собаке, то ей нужен ответственный кинолог. А может, у вас маленькая порода или маленький щенок, которые требуют больше ухода и больше времени, или есть особенности — например, питомцу нельзя контактировать с другими собаками. Где вы проживаете? Есть ли площадка для выгула собак? С кем можно гулять, а с кем — нет? Во всех этих отдельных случаях нужно проконсультироваться со специалистами», — подчеркнул собеседник «ВМ».

В качестве альтернативы Уражевский предложил спланировать поездку и с семьей, и с питомцем. Например, если это позволяет размер машины. Место для питомца в авто должно быть оборудовано: это должна быть специальная переноска, клетка или специальные чехлы, по которым пес может спокойно передвигаться. Главное — чтобы собака не была предоставлена сама себе, чтобы она не перепрыгнула с заднего сидения к водителю в ноги, создавая возможную аварийную ситуацию.

«Также с собаками можно путешествовать и в самолете. Авиакомпании увеличили допустимый вес животного на борту, и теперь собак можно провозить в переноске на кресле, которое находится рядом с вами, или под сидением. Обязательно нужно заранее обратиться в авиакомпанию, с которой будет совершен перелет: у них может быть только определенное количество животных в салоне, и если кто-то тоже захочет полететь с собакой или кошкой, то вам могут уже не разрешить лететь с питомцем», — предупредил эксперт.

На борт необходимо взять с собой поилку и другие предметы, которые могут понадобиться собаке. Также нужно заранее выяснить все правила, которые компания предъявляет к перевозке животных. Например, при перелете в Европу животному необходимо сдать анализ на бешенство. При перелете, а также поездке на поезде по России важно, чтобы животное было привито от бешенства.

«В поездке нужно ухаживать, следить за питомцем, потому что может быть жарко, может случиться тепловой удар. В машине нельзя оставлять собаку одну даже на несколько минут, потому что если окна будут закрыты, это может привести к гибели питомца», — заключил Уражевский.

Также «ВМ» выясняла со специалистом, какие условия должны быть соблюдены, чтобы человек мог брать животных на передержку.