Опасные инстинкты: 6 пород собак, которые чаще кусают людей

Россиянам назвали 6 пород собак, с которыми лучше не рисковать, если вы боитесь укусов. Таким питомцам необходимо строгое воспитание.

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Каждый год миллионы людей попадают к врачам после укусов собак. В теории укусить может любая собака, но статистика снова и снова выделяет одни и те же породы. Это не делает их "плохими" или злыми от природы – чаще дело в инстинктах, закреплённых селекцией, и в том, насколько владелец умеет с ними справляться. В ИА Stavropol.Media рассказали о шести породах, которым особенно нужны контроль, воспитание и уверенный хозяин.

Американский питбультерьер

Этих собак выводили с упором на бойцовские качества, поэтому у них сильная хватка, упорство и высокая решительность. Они нередко встречаются в сводках о нападениях. При грамотном воспитании питбуль может быть верным и ласковым другом, но его мощь требует опытного владельца. Если не обозначить правила сразу, собака легко выходит из-под контроля.

Ротвейлер

Крупные, сильные и мускулистые собаки с выраженным охранным инстинктом. Они могут быть отличными защитниками, но нуждаются в строгом и последовательном воспитании. Если в семье нет понятной иерархии, ротвейлер способен начать доминировать и проявлять агрессию даже к тем, кого хорошо знает. С такой собакой расслабляться нельзя – воспитание должно быть постоянным.

Немецкая овчарка

Умные, преданные и сильные собаки, которым необходимы занятия, нагрузка и ранняя социализация. Это служебная порода, где укус часто используется как рабочий инструмент. Если хозяин допускает ошибки в воспитании или не даёт собаке достаточно активности, овчарка может стать нервной и агрессивной, в том числе по отношению к своим.

Чау-чау

С виду милые пушистые "медвежата", но характер у них далеко не игрушечный. Чау-чау независимы, настороженно относятся к чужим и часто почти не предупреждают лаем. Если незнакомец нарушит их границы или вызовет дискомфорт, собака может укусить без долгих предупреждений. Такая порода точно не для новичков – ей нужен спокойный, опытный и уверенный хозяин.

Чихуахуа

Крошечные, но очень смелые, ревнивые и вспыльчивые собаки. Они часто лают на всех подряд, а если испугаются, могут укусить мгновенно. В некоторых исследованиях чихуахуа занимают первые места по уровню агрессии среди десятков пород. Да, укус у них не такой мощный, как у крупных собак, но он всё равно болезненный и может привести к инфекции.

Такса

Таксы – охотники на норную дичь, поэтому хватать и кусать у них буквально в характере. Они упрямые, самостоятельные и могут огрызнуться даже на собственного хозяина. По уровню агрессии к незнакомцам и членам семьи таксы нередко оказываются среди лидеров. Особенно они не любят, когда посягают на их еду, игрушки или личное пространство.