Как размножить малину: четыре проверенных способа

Хотите расширить малиновую плантацию, не тратя деньги на саженцы? Это проще, чем кажется. Собрали для вас четыре проверенных метода размножения любимой ягоды — от быстрого отделения отпрысков до работы с корнями.

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1. Зелёное черенкование Отличный вариант для ремонтантной малины, которая почти не даёт поросли. Этот способ удобно совместить с летней обрезкой лишних веток.

Как делать: Нарезаем молодые побеги длиной 10–15 см. Важно, чтобы на каждом было 2–3 междоузлия (места, откуда растут листья). Нижние листья удаляем, верхние можно укоротить наполовину. Совет: Для ускорения процесса кончики черенков можно опудрить стимулятором корнеобразования перед высадкой в парник или под бутылку.

2. Делением куста Этот метод подходит только для осени, когда растение уже завершило активную вегетацию и готовится к зиме. Он хорош для омоложения старых, но ценных сортов.

Как делать: Аккуратно обкапываем куст со всех сторон и извлекаем его из земли. Острым секатором делим корневище так, чтобы у каждой «делёнки» осталось минимум два здоровых побега и хороший пучок корней. Сразу рассаживаем по новым местам.

3. Корневые черенки Если вам нужно много посадочного материала с одного маточного куста, этот способ — рекордсмен по эффективности.

Как делать: Осенью раскапываем основание куста. Ищем корни средней толщины (как карандаш) и режем их на кусочки по 5–10 см. Эти отрезки прикапываем горизонтально в ящик с влажным песком или торфом и оставляем в прохладном месте до весны. Из каждого кусочка корня весной пробьётся росток.

4. Корневыми отпрысками Самый простой и быстрый способ, который природа придумала за нас. Малина активно «расползается» именно так.

Как делать: Выбираем самые крепкие молодые побеги высотой более 20 см, которые выросли чуть в стороне от основного куста. Пересаживаем их сразу на постоянное место, стараясь максимально сохранить земляной ком на корнях, чтобы минимизировать стресс для растения.

Важно помнить: Независимо от выбранного способа, лучшее время для посадки малины в открытый грунт — пасмурный день или вечер, а первое время молодым растениям понадобится регулярный полив.