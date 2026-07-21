Кинолог объяснил главные правила содержания собаки дома

Кинолог Ирина Круговцова рассказала, что все собаки независимо от породы и размера нуждаются в регулярных прогулках, а также в достаточных физических и умственных нагрузках.

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В беседе с URA.RU эксперт отметила, что корм не должен находиться у питомца в постоянном доступе. По её словам, непрерывное питание противоречит естественным инстинктам собаки и может быть вредно для организма.

В постоянном доступе у животного должна оставаться только вода, а кормить его следует по установленному режиму, посоветовала Круговцова.

Кинолог также рекомендовала с раннего возраста устанавливать для питомца понятные правила и границы. Если собаке что-либо запрещено, исключений не следует делать даже из-за её возраста или недомогания, подчеркнула специалист.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» предупредил, что летнюю поездку с собакой нельзя организовывать в последний момент.