Агроном назвал главные угрозы для огородов в дождливое лето

Затяжные дожди и прохладная погода создали идеальные условия для грибковых инфекций на грядках. Ростовский агроном Михаил Жарунов объяснил, какие культуры под ударом в первую очередь и как спасти урожай, пока не стало слишком поздно.

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Дождливое и прохладное лето 2026 года в Ростовской области обернулось серьезным испытанием для огородников. Повышенная влажность и перепады температур резко увеличили риск распространения грибковых заболеваний. Ростовский агроном Михаил Жарунов рассказал, что сейчас особенно уязвимы томаты, картофель и огурцы.

– В такую погоду быстрее развиваются грибковые инфекции. В первую очередь это фитофтороз на томатах и картофеле, пероноспороз на огурцах, а также различные пятнистости листьев. Если своевременно не принять меры, болезнь может распространиться очень быстро, – рассказал Жарунов.

Особое внимание, по словам Жарунова, стоит уделить посадкам, которые плохо проветриваются. Когда листья долго остаются влажными после дождей или обильных рос, для возбудителей заболеваний наступают практически идеальные условия. Агроном советует регулярно прореживать посадки, удалять поврежденные листья и не забывать о профилактических обработках разрешенными препаратами.

Эксперт подчеркнул, что прохладная погода сама по себе не вызывает болезни, но значительно облегчает их распространение. При этом прогноз дает осторожную надежду: если в ближайшие недели установится жаркая и сухая погода, риск развития многих грибковых инфекций снизится. Однако Жарунов призывает не расслабляться – лечить сильно пораженные растения гораздо сложнее, чем предупредить развитие инфекции. Профилактика остается главным оружием в борьбе за урожай. Об этом пишет Rostov Gazeta.