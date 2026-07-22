Объяснено, почему лишний вес убивает питомцев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил владельцев о том, что собаки подвержены сахарному диабету. Специалист подчеркнул, что это серьезное заболевание является контролируемым и при правильном лечении не сокращает продолжительность жизни питомца.

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Кинолог пояснил механизм развития болезни, особенно диабета 1-го типа: поджелудочная железа вырабатывает критически мало инсулина или перестает производить его вовсе. Среди основных причин он выделил аутоиммунную реакцию — процесс, при котором организм животного по неизвестным причинам начинает атаковать собственные клетки поджелудочной железы.

Также к необратимым повреждениям тканей органа могут привести хронический панкреатит и лишний вес, создающий дополнительную нагрузку на железу, передает RT. В список факторов риска вошли генетическая предрасположенность, гормональные изменения и осложнения после других перенесенных заболеваний.

Голубев отметил, что ранняя диагностика значительно улучшает прогноз. Для профилактики владельцам необходимо строго следить за качеством питания, не допускать ожирения и злоупотребления лакомствами. Физическая активность обязательна, но должна подбираться индивидуально с учетом породы и состояния здоровья.

Насторожить хозяина должны такие ранние симптомы, как повышенная жажда (полидипсия) и обильное частое мочеиспускание (полиурия), хотя они проявляются не во всех случаях.

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