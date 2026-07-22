Кинолог пояснил, какая болезнь есть и у людей, и у собак

Сахарный диабет у собак — серьезное заболевание. Однако при правильном подходе питомец сможет прожить долгую жизнь. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«В основе заболевания, особенно когда речь о первом типе, — выработка поджелудочной железой слишком малого количества инсулина или полное отсутствие его выработки. Причины очень разные, и их несколько», — отметил эксперт.

Заболевание может быть спровоцировано аутоиммунной реакцией организма, хроническим панкреатитом, лишним весом, генетической предрасположенностью или гормональными изменениями.

По словам Голубева, если у животного подтвердился диабет, хозяину необходимо начать тщательно следить за рационом питомца. Помимо этого, не стоит забывать и про умеренные физические нагрузки для животного.

Кинолог уточнил, что к ранним признакам сахарного диабета относятся повышенный аппетит и обильное мочеиспускание, передает RT.

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