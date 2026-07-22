Эксперт рассказала, как бороться с разными видами сорняков

23 июля в России отмечается День дачника. В разгар лета владельцы участков сталкиваются с одной из главных сезонных проблем — сорняками. Некоторые их виды быстро распространяются, вытесняют культурные растения и возвращаются даже после прополки. В беседе с RT ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова рассказала, какие сорняки считаются самыми агрессивными, почему они так хорошо приспосабливаются к условиям дачного участка и как от них избавиться. Кроме того, эксперт объяснила, как некоторые сорные растения можно использовать с пользой в быту и огороде.

— Что вообще считается сорняком и почему они такие живучие?

— С бытовой точки зрения сорняком считается любое растение, которое выросло там, где его не ждали и где оно мешает человеку: на грядке, в цветнике, на газоне. При этом один и тот же вид может быть лишним на огороде и ценным лекарственным цветком в поле.

С биологической точки зрения сорные растения — это особая группа, объединённая общей стратегией выживания рядом с человеком. Они приспособились к постоянному уничтожению и выработали целый арсенал защитных механизмов: семена с высокой всхожестью и растянутым периодом прорастания, колючки и жгучие волоски, хрупкие стебли, которые при выдёргивании легко ломаются, позволяя корню восстановиться, а также способность давать огромное количество семян даже в самых неблагоприятных условиях.

— Довольно агрессивным сорняком считается осот розовый. Чем он опасен для огорода?

— Осот розовый, также известный как бодяк полевой, — высокое (до 1,5 м) многолетнее растение с ветвистым стеблем и шершавыми листьями. Его легко узнать по ярким сиренево-розовым соцветиям-корзинкам. Он действительно чрезвычайно агрессивен и наносит серьёзный ущерб культурным растениям, поскольку конкурирует с ними за влагу и питательные вещества. В результате из-за него снижается эффективность удобрений и падает урожайность. Главная опасность заключается в его мощной корневой системе. Она уходит в почву на несколько метров, а боковые корни способны дать новые побеги даже из небольшого обрывка длиной около 1 см. Поэтому обычная прополка зачастую только усугубляет проблему. Кроме того, его семена снабжены своеобразными «парашютиками», благодаря которым ветер разносит их на большие расстояния.

— Получается, выдёргивать его бесполезно? Как тогда правильно бороться с этим сорняком?

— Да, более того, он устойчив и к некоторым гербицидам. Поэтому, чтобы избавиться от осота, его необходимо выкапывать, стараясь полностью извлечь корневую систему. Лучше всего делать это весной или осенью, когда почва влажная. Хороший результат даёт регулярное скашивание надземной части каждые две-три недели. Так корневая система постепенно истощается — и растение ослабевает.

— А есть ли у такого агрессивного сорняка полезные свойства?

— Конечно. Бодяк — ценное медоносное растение. Его соцветия привлекают пчёл, а мёд из бодяка считается одним из самых вкусных. Кроме того, растение давно используют в народной медицине при заболеваниях горла, бронхов и при затяжном кашле. Так что, если не удаётся вывести его с участка, возможно, пора задуматься о разведении пчёл.

— Ещё один частый незваный гость на дачных участках — бодяк огородный. Чем он отличается от полевого? Его также стоит выкапывать?

— У бодяка огородного немного другая стратегия выживания. Он быстро образует густые заросли, которые затеняют всходы моркови, свёклы, лука и других культур, лишая их света, необходимого для фотосинтеза. Его стебли легко ломаются у основания, поэтому при попытке выдернуть растение корень чаще всего остаётся в земле и вскоре даёт новые побеги. Обычное мульчирование соломой, сеном или хвоей здесь тоже не поможет, поскольку мощные ростки бодяка легко пробиваются через рыхлый слой. Самый надёжный способ борьбы с ним — укрытие грядок плотной чёрной плёнкой, которую растения не способны пробить. Но при этом бодяк огородный может принести и пользу. Его молодые листья съедобны, богаты витаминами и природными горечами. После ошпаривания их можно добавить в салаты, супы, овощные рагу и различные соусы.

— Лютик ползучий выглядит довольно безобидно из-за маленьких жёлтых цветков. Стоит ли дачникам бороться и с ним?

— Безобидным он только кажется. На самом деле он очень активно разрастается, особенно в дождливое лето. Растение выпускает длинные усы, которые быстро укореняются, а мощная корневая система восстанавливается даже из небольшого обломка. Кроме того, один лютик способен дать около 350 семян, поэтому сорняк быстро захватывает участок. Бороться с ним нужно обязательно, потому что лютик ядовит. Его сок может вызвать раздражение кожи, а для домашних животных растение опасно. Работать с ним лучше в плотных перчатках. Против лютика эффективны гербициды избирательного действия. Если выбирать механический способ борьбы с сорняком, то лучше всего проводить глубокую перекопку с тщательной выборкой корневищ.

— Почему лебеда считается одним из самых живучих сорняков и как не дать ей захватить участок?

— Главное оружие лебеды — невероятная плодовитость. Одно растение способно дать десятки тысяч семян, причём прорастают они постепенно: часть — сразу, а некоторые сохраняют всхожесть в почве ещё несколько лет. Кроме того, его листья покрыты налётом, который плохо пропускает гербициды. В случае с лебедой гораздо важнее профилактика. Не стоит дожидаться, пока растение зацветёт и даст семена. Нужно сразу пропалывать молодые всходы, они легко удаляются вручную вместе с небольшим корнем. Кстати, лебеда является ценным пищевым растением, богатым белком и витаминами, и его можно использовать как зелень для салатов и супов, печь лепёшки.

— Самый известный и распространённый сорняк — это одуванчик. Как бороться с ним?

— Да, одуванчик — настоящий чемпион по распространению. Его семена способны преодолевать большие расстояния, а после приземления пуховка помогает им закрепиться в почве и защищает от пересыхания. С одуванчиком важно действовать своевременно. Главное правило борьбы — не допускать появления новых пуховок и удалять растение вместе с длинным корнем с помощью специального корнеудалителя — длинного инструмента с раздвоенным концом, который позволяет подцепить и выкрутить сорняк целиком, не оставляя обломков. При этом сорванный одуванчик можно использовать в кулинарии. Из обжаренных корней обычно готовят напиток, напоминающий кофе. Молодые листья часто добавляют в салаты, а из цветков варят варенье и делают вино.

— Крапива также является одним из самых распространённых сорняков на участках. Почему она так быстро разрастается и можно ли использовать её с пользой?

— Крапива быстро захватывает территорию благодаря горизонтальной корневой системе. Под землёй она образует сеть длинных отростков, от которых появляются новые побеги, а затем ещё и обсеменяет участок. Так что обычная прополка или срезание верхней части не помогут избавиться от крапивы. Зато поможет глубокая перекопка с тщательной выборкой корневищ, но это довольно трудоёмко. Хороший эффект также дадут гербициды на основе глифосата — они уничтожат растение целиком. Тем не менее крапива может стать полезным помощником в огороде. Если замочить свежее растение в воде на несколько дней, получится отличное питательное удобрение для полива цветов, овощей и плодовых кустарников. Также настой крапивы — эффективное и абсолютно безопасное средство против тли и муравьёв: 700 г свежей зелени заливают 5 л холодной воды, настаивают сутки и опрыскивают поражённые растения.

— Одним из самых трудноискоренимых сорняков считается пырей. Почему он так живуч и как с ним справляться?