Ветеринар ответил, насколько кошки хорошо запоминают людей

Многие любители животных считают, что кошка — существо самодостаточное и человек ей безразличен, лишь бы кормил. Однако кошки способны узнавать хозяина и выделять его среди десятков других людей, рассказала aif.ru старший ветеринарный врач-терапевт Анастасия Варфоломеева.

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У кошек острый слух, они способны не только улавливать голос хозяина на большом расстоянии, но и безошибочно отличать его от других голосов. Более того, животные различают не только слова, но и интонацию. Кошки также запоминают силуэт, походку, особенности движений "своего" человека. Они не слишком хорошо различают черты лица, зато отлично считывают язык тела. К тому же питомцы хорошо различают запахи. Уникальный запах хозяина они запоминают с первых дней знакомства.

Почему же тогда нам кажется, что кошки нас игнорируют? На самом деле, люди привыкли сравнивать поведение кошек и собак. Последние реагируют на действия хозяина гораздо эмоциональнее. Кошка же взглядом дает понять, что помнит о человеке, просто ей в данный момент и так хорошо.

Вот если усатый питомец вовсе перестает реагировать на голос и шаги хозяина, избегает контакта или ведет себя так, как будто не узнает вас, это может быть тревожным знаком. Возможно, у кошки что-то болит или она находится в стрессовом состоянии. Кроме того, возможны возрастные нарушения зрения и слуха. В таком случае стоит показать животное ветеринару.