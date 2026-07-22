Психиатр предупредил о главной опасности дачи для здоровья

Дача после 40 лет может быть отличной физической активностью, но только если не превращать субботу в попытку за один день перекопать весь участок, разобрать сарай и перетащить полтонны земли.

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«Я прекрасно понимаю этот азарт: приехала, увидела фронт работ и кажется, что надо срочно всё сделать. Но организм после рабочей недели часто уже живёт на недосыпе, кофе, нервном напряжении и не в самом лучшем режиме. Резкий рывок в жару становится для него не оздоровлением, а стрессовой проверкой. Особенно рискованны наклоны часами, работа в позе "вниз головой", перенос тяжёлых вёдер, мешков, брёвен, резкие повороты корпусом с нагрузкой. Так легко сорвать спину, получить обострение шейного отдела, коленей или плеча», — сообщила «Свободной Прессе» врач-психиатр-нарколог Марина Калюжная.

У людей с повышенным давлением такая работа, плюс солнце и обезвоживание, иногда провоцирует очень неприятный скачок давления.

«А проблемы с сердцем нередко долго не дают о себе знать. Насторожить должны давящая или жгучая боль в груди, одышка, которой раньше не было, холодный пот, сильная слабость, перебои в сердце, внезапная тошнота, головокружение, потемнение в глазах. Также нельзя списывать на "переработала" онемение руки, перекос лица, спутанность речи, резкую непривычную головную боль. Тут не надо героически допалывать грядку: работу прекращают, садятся или ложатся в тень, вызывают скорую. При боли в груди или признаках инсульта ожидание, что само пройдёт, бывает опасным», — отметила врач.

Стоит планировать дачный день как обычную тренировку. Сначала 10−15 минут спокойно походить, размяться, а не хвататься сразу за лопату. Затем работать по 25−40 минут и делать паузу: попить воды, посидеть в тени, распрямить спину.