Почему образуется почвенная корка и как предотвратить ее появление

Какой огородник не мечтает о хорошей земле на участке — плодородной, хорошо структурированной, рыхлой! Однако, если после очередного ливня или полива на поверхности грунта образуется плотная корка, до критерия «хорошая» ваша земелька явно не дотягивает. Игнорировать проблему — себе дороже. И дело не только в эстетической составляющей (хотя, надо признать, выглядит почвенная корка весьма угнетающе) — растениям ее появление явно идет не на пользу.

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Почему вообще образуется корка? Как с ней бороться и что предпринять, чтобы в будущем избежать ее появления? Давайте разбираться.

Что такое почвенная корка

Почвенная корка образуется после проливных дождей или обильного полива: под воздействием воды пылеватые частицы грунта уплотняются, буквально склеиваясь между собой. Чем тяжелее почва, чем хуже ее структура, тем крепче будет корковый слой. После полного просыхания такой грунт становится «каменным».

Причины образования

Рассмотрим самый распространенный вид почвенной корки — структурный. Для начала давайте вспомним, что почва состоит из твердых структурных элементов (агрегатов) и пор между ними. Агрегаты — это связанные между собой частицы пыли, ила, песка. В обычном состоянии это просто маленькие комочки грунта, но давайте посмотрим, что с ними происходит, например, во время ливня: каждая капля во время падения набирает определенную скорость и при ударе о землю разрушает почвенные агрегаты. В результате мельчайшие частицы (ил, пыль, глина) смываются водой в поры, закупоривая их. При высыхании слой грунта с закупоренными порами превращается в монолит, непроницаемый для воздуха и воды.

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Чем корка опасна для растений

Это серьезная угроза для посевов и однолетников с неглубокой корневой системой — как у овощей, которые мы обычно выращиваем ради урожая: огурцов, перца, баклажана, томата (особенно если при пикировке была проведена прищипка центрального корня). Найти результаты научных исследований влияния корки на урожайность овощных культур найти не удалось, но очевидно, что нарушение жизненных условий скажется на количестве и качестве плодов не лучшим образом. Пить нечего, питание недоступно, еще и кислород перекрыт — до плодоношения ли в таких условиях? Остановимся подробнее на ключевых угрозах.

Фото: 7dach.ru

Ключевые угрозы

Барьер для всходов. Энергии прорастания достаточно для преодоления нескольких сантиметров рыхлого грунта, но ее может не хватить, чтобы пробить «корочный панцирь». В ветреную солнечную погоду корка быстро пересыхает и растрескивается, разрывая нежные корешки сеянцев. Что имеем в результате — единичные жизнеспособные всходы, необходимость пересева, упущенные благоприятные сроки.

Фото: 7dach.ru

Нарушение газообмена. Корка перекрывает доступ кислорода в почву и выход углекислого газа. Корни растений задыхаются, активность аэробных почвенных микроорганизмов снижается.

Водопроницаемость становится в разы ниже. Вода практически не впитывается землей, а растекается по поверхности корки, быстро испаряясь. То есть полив без предварительного рыхления становится практически бесполезным. Плюс система капилляров в корке работает в одну сторону: поднимает к поверхности воду из более глубоких слоев, где та мгновенно испаряется. Кстати, для меня это стало открытием — прежде не могла понять, почему под плотным слоем почва высыхает быстрее; мне казалось, что по логике должно быть как раз наоборот.

Фото: 7dach.ru

Перегрев. На солнце ровная поверхность корки нагревается сильнее, чем рыхлый грунт, что может привести к перегреву растений с поверхностной корневой системой.

Оценив суммарную «пользу» корки для растений и почвы, каждый огородник наверняка придет к единственно верному выводу — от нее нужно избавиться, и чем скорее, тем лучше. Но — со знанием дела, чтобы не вышло, как в том крылатом выражении: хотели как лучше, а получилось...

Способы борьбы с почвенной коркой

Корку однозначно придется разрыхлить, но к работе можно приступать только тогда, когда почва созреет, то есть просохнет до состояния физической спелости. Не стоит спешить к грядкам вскоре после ливня: мокрая земля будет липнуть к инструменту, и в итоге ваших усилий получится та же корка, только не ровненькая, а комьями. Но и затягивать не стоит: полностью высохший корковый слой станет настолько прочным (особенно — на глинистых почвах и суглинках), что разбить его будет очень трудно. На моем черноземе уловить нужный момент для рыхлительных работ — вопрос не праздный. Упустишь время — придется высекать тяпкой искры из окаменевшей почвы, выбиваться из сил… При этом результат изматывающего труда будет в лучшем случае на троечку.

Фото: 7dach.ru

Спасение посевов

Со всходами крупносемянных овощей (огурцов, тыквы, дыни, арбуза и т.д.) — проще: нужно аккуратненько разбить тяпкой корку вокруг лунок, а для работы в самих лунках — использовать либо маленький рыхлитель, либо обычную столовую вилку. Старайтесь разрушить корку как можно ближе к сеянцам — но в разумных пределах, чтобы ненароком не повредить нежные растеньица. Если после всех усилий на стволиках остались корковые «юбочки», не волнуйтесь и не пытайтесь снять их руками. Хорошенько замульчируйте лунки и полейте всходы из лейки — остатки корки размякнут и отпадут.

Фото: 7dach.ru

Такой способ не подходит для спасения посевов (всходов) мелкосемянных культур, но есть несколько хитростей, которые помогут исправить ситуацию. Перво-наперво рядки мульчируют тонким слоем песка и в несколько приемов увлажняют землю из лейки с рассеивателем (помните, наша задача в этом случае — не напоить растения, а увлажнить верхний слой земли!). Затем грядку накрывают укрывным материалом и оставляют на несколько часов. Как только земля созреет, можно брать мини-рыхлитель или ту же вилку и приступать к ювелирной работе — это при условии появившихся всходов. Если же ростки еще не появились, просто оставьте укрывной материал на грядке, особенно в солнечную ветреную погоду — чтобы земля вновь не закорковалась.

Фото: 7dach.ru

Избавляемся от корки на огороде и в теплице

В междурядьях землю просто рыхлят, в лунках избавляются от корки так же, как при спасении всходов (см. выше). Чтобы после первого хорошего дождя или обильного полива не пришлось начинать все сначала, освобожденную от «панциря» землю обязательно мульчируют, благо выбор материалов огромен:

Фото: 7dach.ru

К сожалению, есть один подводный камень, из-за которого многие огородники используют мульчу лишь в крайнем случае, — слизни и улитки. Под толстым слоем скошенной травы или соломы эти непрошеные гости чувствуют себя куда лучше, чем на голой земле, но, как по мне, альтернативы нет: грядки — мульчировать, с вредителями — бороться всеми доступными средствами. Наши читатели делятся проверенными способами, в числе которых есть и весьма необычные:

Как предотвратить появление корки

Что можно и нужно сделать прямо сейчас, так это подкорректировать полив. Многие поливают часто, но понемногу, полагая, что так вода постепенно проникнет в глубокие слои почвы. Способ действенный, но с оговоркой — он работает, только когда повторное орошение проводят по еще влажной земле. Если же поверхность высохла, а ее вновь минимально смочили, появление корки неминуемо, при этом грунт под ней останется сухим. Лучше поливать реже, но обильнее и промачивать почву на 20-30 см минимум.

Фото: 7dach.ru

Не менее важен способ полива. Идеальный вариант — капельное орошение, приемлемый — из шланга (обязательно — с насадкой-рассекателем и несильным напором воды) или лейки. Цель аккуратного полива — по мере возможности сохранить в целости почвенные агрегаты. Мульча упрощает задачу в разы, защищая землю от размывания (в том числе — во время дождей) и быстрого пересыхания под ветром и солнцем. Думаю, стоит один раз потрудиться в поте лица и замульчировать все грядки, тогда и рыхлить ничего не придется, ведь корки попросту не будет.

Фото: 7dach.ru

Если почва слишком плотная, вносите разрыхляющие (песок, перлит, вермикулит и т.д.) и органические (компост, перепревший навоз, торф и т.д.) добавки. Единого рецепта, чего и сколько понадобится на квадратный метр, не существует, ведь почвенные условия у всех разные. Пробуйте, экспериментируйте, сочетайте разные компоненты, меняйте количество — до тех пор, пока результат вас не устроит. На этом этапе советы статьи

Как сделать почву рыхлой: добавки, улучшающие структуру и качество грунта наверняка придутся кстати.

Фото: 7dach.ru

Сидераты заметно улучшают качество почвы, поэтому засевайте не только свободные участки, но и междурядья. «Золотая трава» может многое, например, повысить влаго- и воздухопроницаемость грунта, разрыхлить его, защитить от эрозии и перегрева, отпугнуть вредителей — и не только. Выбрать культуру по полезным свойствам для улучшения почвы на конкретном участке помогут публикации:

Фото: 7dach.ru

Антикорковый чек-лист

Повышение качества почвы — работа постоянная, и мелочей здесь нет: каждая наша манипуляция с землей делает ее либо лучше, либо хуже. Подытожим, что поможет восстановить почву и предотвратить образование корки:

мульчирование органикой слоем 5-7 см;

правильный полив;

коррекция уровня рН;

использование разрыхляющих (на плотных грунтах) или связывающих (на песчаных грунтах) добавок;

регулярное внесение органики (компост, перегной, торф);

культурооборот (в том числе чередование растений с поверхностной и глубокой корневыми системами);

выращивание сидератов;

использование ЭМ-препаратов для улучшения качества почвы.

Как показывает практика, профилактика всегда обходится дешевле лечения, а причину проблемы куда проще вовремя устранить, чем постоянно бороться с ее последствиями. Я убеждена, что корка на почве — не приговор, а сигнал к действию. А что думаете вы?