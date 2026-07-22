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Россиянам раскрыли способ удалить следы крови с белых кроссовок

Lenta.ru

Руководитель системы по управлению знаниями российского производителя бытовой химии, косметики и средств гигиены Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла способ отстирать белые кроссовки от следов крови от мозолей. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Раскрыт способ удалить следы крови с белых кроссовок
© Лента.Ru

По словам сотрудницы бренда, при удалении данного вида пятен следует избегать горячей воды, поскольку она может закрепить загрязнения в волокнах ткани. Вместо этого пятно необходимо смочить прохладной водой и нанести на него на некоторое время пятновыводитель.

«После [следует] протереть пятно мягкой тканью или щеткой средней жесткости и промыть водой. Если пятно не удаляется с первого раза, можно повторить действия», — указала специалистка.

Также эффективным будет впоследствии постирать кроссовки с гелем для спортивных и мембранных тканей.

«Так пятно уйдет с большей долей вероятности, а кроссовки порадуют чистотой и свежим видом», — заключила собеседница издания.

В мае популярная австралийская блогерша из Мельбурна Шантель Мила, специализирующаяся на советах по уборке, организации пространства и стилизации дома раскрыла простой способ избавиться от масляного пятна на одежде.