Агроном дал советы по борьбе с крысами на дачном участке

Физическая защита по периметру участка и качественные свежие приманки — наиболее действенные методы борьбы с крысами на даче. Об этом рассказал технолог-дезинфектор Алексей Меньшиков, сообщает «Абцаз медиа». Также он порекомендовал использовать клеевые ловушки на картонной основе.

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Специалист подчеркнул, что перед началом истребления грызунов важно провести генеральную уборку территории, убрать мусорные завалы и перекрыть возможные пути проникновения.

«Крысы на территории появляются не просто так. Их привлекает беспорядок, наличие водоема или близость помойки. В первую очередь нужно сделать среду максимально некомфортной для вредителей: убрать участок, зацементировать норы под постройками и обеспечить герметичность зданий. Существует стандарт грызунонепроницаемости. Если по периметру дачи сделать забор из профлиста с уплотнением или ленточным фундаментом, у грызунов не будет свободного доступа. Защита участка от проникновения — это первый этап, который может полностью решить проблему», — рассказал Меньшиков.

Если же грызуны уже проникли на участок, эксперт советует применять комплексный подход: сочетать химические средства и механические ловушки, которые можно сделать и самостоятельно. Магазинные приманки, по его словам, часто теряют эффективность из-за долгого хранения, поэтому лучше обращаться в профильные службы, использующие свежие качественные препараты. Альтернатива — клеевые гели: состав наносят на картон, кладут приманку (сыр, колбасу или хлеб) и механически отлавливают грызунов. Важно полностью убрать доступ к пище на улице, чтобы у крыс остался только один источник корма — ловушка, добавил специалист.

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