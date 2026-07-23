Стало известно, сколько привили домашних животных в Подмосковье

Почти 129 тыс. домашних животных в Подмосковье привиты за полгода
За полгода специалисты госветслужбы Московской области вакцинировали почти 129 тыс. домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Вакцинация – один из главных способов защитить домашних животных от опасных инфекций. Особенно актуальна профилактика в теплый период, когда питомцы чаще бывают на улице, путешествуют с владельцами или контактируют с другими животными. За полгода специалисты госветслужбы Московской области вакцинировали 128,6 тыс. домашних животных, в том числе 85,2 тыс. собак и 43,4 тыс. кошек», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в государственных ветклиниках региона доступны различные виды вакцинации: для собак проводят профилактику бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и других заболеваний. Для кошек доступны прививки против бешенства, панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции, хламидиоза и других инфекций.
«Особое внимание ветеринары уделяют профилактике бешенства – опасного заболевания, которое может представлять угрозу и для человека. В государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья вакцинацию от бешенства можно пройти бесплатно российским препаратом "Рабикан". Сделать такую прививку питомцу можно и в мобильных комплексах госветслужбы, которые выезжают в населенные пункты и СНТ. График и адреса их работы размещены на портале "Мой АПК" в формате интерактивной карты», – заключили в ведомстве.