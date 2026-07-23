Стало известно, сколько привили домашних животных в Подмосковье

За полгода специалисты госветслужбы Московской области вакцинировали почти 129 тыс. домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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«Вакцинация – один из главных способов защитить домашних животных от опасных инфекций. Особенно актуальна профилактика в теплый период, когда питомцы чаще бывают на улице, путешествуют с владельцами или контактируют с другими животными. За полгода специалисты госветслужбы Московской области вакцинировали 128,6 тыс. домашних животных, в том числе 85,2 тыс. собак и 43,4 тыс. кошек», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в государственных ветклиниках региона доступны различные виды вакцинации: для собак проводят профилактику бешенства, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и других заболеваний. Для кошек доступны прививки против бешенства, панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции, хламидиоза и других инфекций.