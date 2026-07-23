Почему миска молока может навредить вашему питомцу

Ветеринар Михаил Шеляков предупредил россиян, что молоко не может заменить питомцам воду, а для взрослых животных как еда оно не слишком естественно. Поэтому такое угощение – идея сомнительная.

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С детства мы привыкли к образу кошки рядом с миской молока. Но, как отметил Шеляков в беседе с РИАМО, даже для человека этот продукт не является типичной пищей во взрослом возрасте.

Ветврач пояснил: у детей есть фермент, который помогает усваивать лактозу, но с возрастом он может работать заметно хуже. Из-за этого молочные продукты часто усваиваются плохо и иногда приводят к диарее. То же самое касается и наших домашних любимцев.

Главное, что нужно понимать: молоко – это не вода, а пища, которой вскармливают детенышей. Заменять им воду неправильно, подчеркнул эксперт.

– Домашнее животное иногда можно побаловать молоком, но мы в клинической практике нередко назначаем его в виде легкого слабительного или как некоторое лечебное питание, когда у животного проблемы с аппетитом, – отметил Шеляков.

Кроме того, молоко не только быстро портится, но и легко становится средой для патогенов, бактерий, плесени и загрязнений, которые активно размножаются в таких условиях.