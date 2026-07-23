Не пытка, а удовольствие: как превратить уборку дома в приятный ритуал

Уборка в доме у многих ассоциируется с пыткой, потому что занимает уйму времени и требует много сил. Как настроиться на выполнение домашних дел и получать удовольствие от этого процесса, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.

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Превратите уборку в медитацию

Она рассказала, что необходимо изменить отношение к уборке в доме. Это главный лайфхак, который поможет человеку быстрее приступать к домашним обязанностям.

«Если вы сделаете из уборки приятный ритуал, любые задачи будут выполняться быстрее. Откройте окно, впустите свежий воздух, создайте комфортные условия и сосредоточьтесь на выполнении домашних дел. В процессе уборки постарайтесь держать в голове мысль, что таким образом вы очищаете не только дом и окружающее пространство, но и упорядочиваете хаос в своей жизни. Тогда в конце уборки, когда вокруг будет все сиять и находиться на своих местах, вы испытаете чувство удовлетворения», — пояснила она.

Разделяйте задачи

Чтобы уборка не казалась невыполнимой миссией, психолог рекомендовала разделять ее на небольшие задачи и выполнять их постепенно.

«Наводить порядок в доме можно постепенно: сегодня можно убрать пыль, завтра — помыть полы, послезавтра — пропылесосить. Мелкими шагами дела выполняются быстрее, а у человека не возникает мысли, что уборка — это сложное действие, которое затрачивает много сил», — рассказала Абравитова.

Оценивайте свои возможности

Если в процессе генеральной уборки человек чувствует, что устал, необходимо остановиться, предупредила специалист.

«Даже если вы планировали навести порядок во всей квартире, но сил хватило только на две комнаты, не обвиняйте себя и перенесите уборку на следующий день. Так у вас не сформируется в голове установка, что уборка — это тяжело. Если же вы через силу продолжаете этот процесс, мозг воспринимает это как трудное занятие и будет блокировать ваш порыв навести порядок в доме», — заверила Абравитова.

Приятное сопровождение

Также психолог отметила, что не стоит убираться в тишине.

«Если человек с трудом решается навести порядок в доме, он может пойти на хитрость и включить подкаст, сериал или любимую музыку на фоне. Так мозг решит, что он занят тем, что вам нравится, и не будет препятствовать уборке», — пояснила эксперт.

Постоянное нежелание убираться в доме также может говорить о проблемах с психикой. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.