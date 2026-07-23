Как дача объединяет поколения

В России отмечают День дачника. Праздник хоть и неофициальный, зато народный. Для многих шесть соток это не просто площадь земли, а целый культурный код, символ определенного уклада жизни. Как их используют, разбирался корреспондент «МИР 24 Дмитрий Каратаев.

«6 соток это не просто символ советской эпохи середины прошлого века, но и точный математический расчет. Формулу вывел Герой Социалистического Труда, физиолог», — селекционер Виталий Эдельштейн основоположник отрасли овощеводства в России.

В Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева он заведовал кафедрой садоводства и огородничества.

Его последователи вот уже 80 лет возделывают грядки и взращивают урожай на опытных полях Академии по канонам книги «Индивидуальный огород. Автор Виталий Эдельштейн научно доказал: человеку, чтобы прокормить себя, нужно около полутонны овощей и фруктов в год. И под это достаточно 120 с небольшим квадратов земли.

«Шесть соток это минимальная площадь, которая необходима на среднестатистическую семью из трех-четырех человек и которая смогла бы их обеспечить минимальным борщевым набором: капустой белокочанной, столовыми корнеплодами свеклой, морковью, репчатым луком. Обязательно в этом списке был картофель столовый».

Борщевой набор семьи Велиховых известен на всю Нижегородскую область. Свои первые шесть соток Алексей Велихов приобрел в 30 лет. А дальше пошло-поехало: грядки, огород, теплица. Сегодня он местная знаменитость. Знает, как без пестицидов и южного солнца вырастить урожай в любом грунте.

На своих сотках он все строил своими руками. Завез землю, затем удобрения. Перелопатил поле, прежде чем здесь взошли плодовые деревья и появились первые клубни. Натуральное хозяйство он ведет почти полвека. Каждый день с рассветом выходит в поле. Даже когда в стране был продовольственный кризис, огород кормил всю семью.

«Огород и сад нас выручал, мы не голодали, все у нас было и картошка, и капуста, и огурец. Все на столе, все свое. Так что 90-е годы пережили с помощью своих шести соток», — рассказал садовод Алексей Велихов.

Гамак, баня, газон, лужайка для йоги и клумбы вместо грядок. Сегодня молодежь переосмысливает символ садовых шести соток. Миллениалы предпочитают использовать загородный дом для релакса.

Свои шесть соток превращают в огород сегодня лишь энтузиасты. Большинство предпочитают так называемый ландшафтный дизайн. Эстетика, удобство и гармония. Яблони и груши сажают скорее для красоты. А засеивают грядки ради удовольствия от самого процесса садоводства.

«Это в первую очередь место отдыха сейчас. Понятно, что как раз наши родители на этой даче выживали за ее счет, в том числе за счет выращивания овощей. Сейчас это тяжелый труд выращивать что-то на своем участке, чтобы прокормиться. Проще купить», —поделилась жительница Московской области Екатерина Каратаева.

Садовые шесть соток и сегодня не просто участок земли. Работа в саду, семейный досуг и перезагрузка от городской суеты. Своеобразный культурный код предков, без которого трудно понять русского человека.