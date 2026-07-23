Очисти дом — очисти разум: психолог Абравитова объяснила, как уборка помогает победить жизненный хаос

Основные рекомендации эксперта:

Атмосфера и смысл. Перед началом стоит открыть окно, впустив свежий воздух. Важно сосредоточиться на процессе и держать в голове мысль, что уборка — это не просто удаление пыли, а упорядочивание хаоса в собственной жизни. Это поможет испытать чувство глубокого удовлетворения от результата. Дробление задач. Не нужно пытаться сделать всё за один раз. Психолог советует разделять работу на небольшие этапы (сегодня — пыль, завтра — полы). Если чувствуется усталость, лучше остановиться и перенести остаток дел на следующий день. Это предотвратит формирование негативной установки «уборка — это тяжело», которую мозг начнет блокировать. Обман мозга. Чтобы домашние дела не казались скучными, Абравитова в интервью «Вечерней Москве» рекомендует включить фоном любимый сериал, подкаст или энергичную музыку. Мозг воспримет это как приятное занятие и перестанет сопротивляться необходимости наводить порядок.