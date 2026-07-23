Это уже устарело: какие интерьерные решения потеряли актуальность

Интерьер не меняется так быстро, как одежда, но и здесь мода не стоит на месте. То, что еще несколько лет назад казалось идеальным решением, сегодня может сделать квартиру визуально устаревшей.

Все чаще дизайнеры советуют не гнаться за шаблонами, а создавать пространство с характером. Есть несколько приемов, которые постепенно теряют популярность и уступают место более уютным и живым решениям, отмечает канал INMYROOM.

Первый — полностью белые интерьеры. Долгое время они считались универсальными, но сейчас все больше внимания уделяют теплой палитре. Бежевые, песочные, терракотовые, абрикосовые оттенки делают пространство мягче и уютнее.

При этом дизайнеры не советуют бояться цвета. Яркие акценты в текстиле, постерах, креслах или декоративных деталях помогают сделать интерьер индивидуальным. Если настроение изменится, заменить такой декор гораздо проще, чем полностью переделывать ремонт.

Еще один прием, который постепенно уходит в прошлое, — идеальная симметрия. Одинаковые стулья, мебель из одного гарнитура и светильники из одной коллекции уже не считаются обязательным правилом.

Сегодня ценится более естественная обстановка. Интерьер становится интереснее, когда в нем сочетаются разные формы, фактуры и даже предметы из разных эпох.

Теряет популярность и дешевая мебель, рассчитанная на короткий срок службы. Все больше людей выбирают качественные вещи, которые можно использовать долгие годы.

Особенно ценится винтаж. Старые стулья, комоды или тумбы после реставрации способны стать главным украшением комнаты и добавить ей индивидуальности.

Меняются предпочтения и в выборе тканей. Велюр и бархат используются все реже, уступая место более спокойным фактурам. Лен, хлопок, шерсть, микрофибра и материалы с выраженной текстурой делают интерьер теплее и естественнее.

Отдельное внимание дизайнеры уделяют освещению. Сплошные ряды встроенных точечных светильников постепенно уступают место выразительным подвесным светильникам и люстрам. Они становятся не просто источником света, а полноценной частью интерьера.

При этом главным трендом остается не конкретный цвет или форма мебели. Сегодня все больше ценятся дома, которые отражают характер своих владельцев, а не выглядят как копия картинки из каталога.

Поэтому при обновлении интерьера стоит ориентироваться не только на модные тенденции, но и на собственное ощущение комфорта. Именно такие пространства дольше остаются актуальными и не надоедают спустя несколько сезонов, писал ранее «ГлагоL».

А что думают об этом пользователи Сети

gorshkov2606: «Сейчас люди поняли, что бесконечная гонка за трендами бессмысленна и все, что перечислено не плохо и не хорошо — это просто материалы и способы оформления жилья, которые здравомыслящий человек использует только для удобства или если они нравятся».

Вера на исходе: «Пантон каждый год меняет цвет года. Была бирюза, марсала, сейчас — персик, зачем на это все ориентироваться? В статье есть ключевое слово — индивидуальность, на этом, собственно, можно и закончить. В доме главное — чистота, порядок, и дизайн, в котором хозяину дома комфортно».