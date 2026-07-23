Одна ложка на ведро воды: чем подкормить томаты в цветение

На старте цветения томатов все по привычке хватаются за фосфор и калий. Это нужно, но без кальция урожая не будет — кусты мгновенно поймают вершинную гниль, и первые плоды просто сгниют на кусту.

Агроном Людмила Шубина отмечает, что в период цветения томатам особенно нужны калий и фосфор — эти элементы помогают растению формировать завязи и влияют на качество будущих плодов. По словам специалиста, в это время не стоит увлекаться азотными подкормками.

Старый дедовский метод — залить все кальциевой селитрой — во время цветения тоже опасен. Как раз из-за того, что в ней слишком много азота. Стоит переборщить, и кусты зажируют: погонят мощную зеленую ботву в ущерб завязям. Чтобы дать кальций без риска перекормить азотом, Виктория Радзевская в своем блоге «Дачные секреты» советует использовать Брексил кальция.

Рецепт простой: разведите 1 столовую ложку удобрения в 10 литрах воды и обильно опрыскайте кусты по листу в вечернее время.

Плюс такой обработки — моментальный эффект, ведь вещества всасываются сразу, минуя корни. Бонусом в составе идет бор, без которого томаты банально сбросят цветы в первую же жару. Получается двойной удар: бор отвечает за обилие завязей, а кальций бережет их от «вершинки».

Важный нюанс: кальций перемещается по тканям растения только вместе с влагой. Если после опрыскивания вы устроите томатам засуху, подкормка сработает вполсилы. Держите почву умеренно влажной, и организм растений сам скажет вам спасибо.

Также июль считается одним из самых важных месяцев для лука и капусты. «ГлагоL» ранее рассказал, чем их подкормить для богатого урожая.