Духовка снова как новая: как отмыть стекло без дорогой химии

Стекло духовки быстро зарастает жиром, и в какой-то момент вы просто перестаете видеть, пригорает ли пирог. Покупать ядовитую магазинную химию ради этого не нужно.

Гораздо проще сделать домашнюю пасту: смешайте обычную соду с парой капель средства для мытья посуды и каплей воды. Густо размажьте эту кашицу по стеклу и оставьте на полчаса, а если нагар совсем старый — то на час, чтобы щелочь успела расщепить жир, отмечает канал издания RostovGazeta.ru.

После этого аккуратно сотрите грязь обычной влажной губкой. Ни в коем случае не трите металлической мочалкой, иначе стекло покроется мелкими царапинами и будет пачкаться еще быстрее.

В самом конце, когда смоете остатки соды, сбрызните поверхность водой с капелькой уксуса и вытрите насухо. Уксус мгновенно уберет белесый содовый налет, и стекло снова станет прозрачным.

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Нина: «А лучший способ это сразу мыть дверцу, не доводя до такого состояния. Плиту же можете каждый раз, вот и дверцу так». Larisa Bakhurina: »У меня чистое стекло духовки, но какие-то цветные разводы, как будто-бы от воздействия высоких температур. Такое может быть?» Ирина П.: «Есть еще один способ: купить нормальное средство и использовать его. На самом деле способ с содой — очень эффективный. И всегда есть под рукой».

Как ранее писал «ГлагоL», народные способы очистить духовку сработают, если она не запущена. Но настоящий секрет — не доводить до катастрофы.