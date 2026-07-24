Кинолог объяснил, как вести себя при встрече с агрессивной собакой

При встрече с агрессивной собакой необходимо соблюдать ряд правил. По словам руководителя кинологического центра «Инстинкт» Андрея Шустова, животное нападет на человека только в самых крайних случаях.

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Если собака решила напасть, стоит использовать любые подручные средства.

— Намотать одежду на руку или использовать зонт, палку, что-то, что можно выставить перед собой, чтобы собака не укусила за конечность (...) В основном, собаки не цепляются, дабы напугать, показать свое недовольство, они кусают и отходят. В такие моменты можно попробовать одернуть руку или ногу, попытаться ударить собаку тяжелым предметом, чтобы испугать ее, — рассказал Шустов.

По словам кинолога, животное нападет в случаях психологического отклонения, бешенства, или если собака специально обучена для помощи силовых ведомств, передает РИАМО.

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