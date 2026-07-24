«Плейлист» для теплицы: разработаны звуки, ускоряющие рост растений

Агротехнический стартап разработал особые звуковые паттерны для стимуляции роста растений. Если эффект подтвердится, а также выяснится, чем он опосредован — это позволит получать более обильные урожаи и изменять свойства культур без применения генной инженерии или химикатов. О первых испытаниях новой технологии рассказал New Scientist.

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Калифорнийский стартап Haivya намерен воздействовать на растения с помощью своего запатентованного «Биоакустического протокола культивирования и коммуникации» (BCCP).

«Это не музыка и не просто всплески звука», — говорит основательница Haivya Андреа Отт-Даль.

Это «многослойные звуки и частоты», которые можно воспроизводить через любую акустическую систему с громкостью ниже 80 децибел. Что за звуки — исследовательница не раскрывает.

Методика работает

На днях она выложила результаты первых испытаний своей разработки на семи видах растений, в том числе сладком перце, сое и каннабисе. Выявлены заметные различия между генетически однородными растениями, которые подвергались воздействию двух разных протоколов BCCP. Один из них обеспечил прирост урожайности на 42%, другой — на 59%, а также сокращение цикла роста на 14% и снижение потребления воды по сравнению с контрольной группой. В ходе сторонних испытаний BCCP увеличило товарную биомассу конопли на 90% и снизило расход воды на 34%.

Протокол BCCP запускается с момента прорастания и действует на протяжении всего жизненного цикла растения, при этом звуки меняются по мере его роста.

«Я тщательно подбирала частоты, необходимые для достижения желаемых результатов на каждом этапе. Например, на стадии рассады приоритет отдается развитию корней, а в вегетативной фазе — увеличению числа точек роста», — объясняет Отт-Даль.

По ее словам, именно смена звуковых паттернов на разных стадиях развития отличает BCCP от других экспериментов в области биоакустики растений.

«Протокол разработан под конкретную цель — будь то урожайность, структура растения или определенный биохимический результат. Это не просто воздействие звуком», — подчеркивает ботаник.

Механизм остается неясным

Реакция растений на звук — это установленный факт, но «пока точно неизвестно, что именно улавливает эти вибрации и преобразует их в биохимический сигнал внутри растения», отмечает профессор Саймон Гилрой из Висконсинского университета в Мадисоне.

В человеческом ухе звуковые вибрации изгибают крошечные волосковые клетки, пуская внутрь ионы кальция и высвобождая химические сигналы для слухового нерва. По мнению Отт-Даль, растения могут воспринимать звук схожим образом — с помощью ионных каналов, которые реагируют на физические вибрации, пропуская внутрь клеток и наружу ионы кальция или калия.

Результаты исследования нуждаются в подтверждении, а самое главное — нужно разобраться в механизме действия, убежден Гилрой.

«Здесь может быть задействовано множество процессов. Возможно даже, что акустический сигнал влияет не напрямую на растение, а на почву», — допускает он.

Если эффективность BCCP подтвердится, последствия для сельского хозяйства могут быть более чем существенными.