Как после урожая подготовить жимолость к грядущему сезону

Лето перешагнуло экватор, в саду, огороде наступила пора изобилия: на грядках подрастают овощи, на кустарниках и деревьях зреют ягоды. Однако на участке есть культуры, нуждающиеся в особом внимании. Свой долг перед садоводом они полностью выполнили – урожай отдали, теперь его очередь позаботиться о подопечных. Именно сейчас растения формируют программу плодоношения будущего сезона. Есть желание быть с ягодами летом-2027 – действуйте.

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Причёска по возрасту

Жимолость первая делится с садоводом урожаем, да ещё каким: специалисты называют ягоды кладовой витаминов. Пик её активности приходится на июнь, когда наступает пора плодоношения. А уже в июле кустарник постепенно переходит в состояние покоя. Засыпает он в октябре. То есть у садовода в запасе целых четыре месяца, чтобы как следует подготовить жимолость к зимовке.

Начинают с обрезки. Форма стрижки зависит от возраста. Молодые растения, которым ещё нет пяти лет, слегка прореживают. Удаляют ветви сломанные, высохшие, повреждённые, с признаками поражения вредителями и болезнями. Если куст излишне пышный, побеги, растущие внутрь, обрезают. У более возрастной жимолости помимо вышеперечисленных выстригают ещё и ветви старые, которым как раз 5 лет. Они уже отплодоносили и практической пользы не несут, а лишь обременяют растения, требуя свою порцию съестного и влаги.Стрижку можно вести в два приёма – летом и осенью, после того, как куст сбросит листья. Как вариант – в июле ограничиться санитарной чисткой, а более серьёзную работу отложить до финиша сезона. В октябре жимолость, оставшись без наряда, будет как на ладони, даже новичок не ошибётся с выбором ветвей, подлежащих обрезке. В любом случае осенью садовому парикмахеру обязательно нужно оценить внешний вид кустарника – вдруг за те месяцы, что миновали после летней стрижки, в причёске появились лишние пряди.

Прежде чем приступать к операции, нужно подготовиться. Секатор, он должен быть острым, чтобы ветви резать, а не рвать, дезинфицируют, лучше всего подойдёт раствор марганцовки насыщенного цвета. Если за раз стригут несколько растений, перед тем, как начать работу с новым, инструмент обеззараживают. Ещё нужна зелёнка для обработки ссадин. Ветки у жимолости тонкие, для удобства берут ватную палочку и смазывают лекарственным средством места срезов, захлопывая дверь перед самым носом инфекций, патогенных бактерий.

При проведении стрижки преследуют две цели. Первая – профилактическая, чем опрятнее куст, тем меньше вероятность распространения заболеваний. Растение с прореженной кроной лучше проветривается, каждая ветка без преград получает воздух и свет. Вторая – урожайная. Силы кустарника не безграничны, если за ним не следить, будет вынужден кормить и поить всю имеющуюся наличность – побеги в большом количестве, листья и так далее. Резервы на то, что зачастую не нужно, расходуются серьёзные в ущерб плодам.

Есть и третья цель, её преследуют на жимолости возрастной, разменявшей третий десяток. Такому растению требуется вернуть молодость, и ничто так не помогает сбросить груз прожитых лет, как кардинальная стрижка. Выбирают пять-шесть самых сильных и здоровых ветвей подходящего возраста. Их оставляют, всё остальное обрезают до основания.

Устроить душ

Культура из тех, кто попить любит. В естественной среде жимолость растёт по берегам рек, озёр, на влажных участках, но не на болотах – застоя воды не выносит. Отсюда вывод: при поливах важно соблюдать меру.

Особое усердие в этом деле от садовода требуется весной, когда стартует активный рост побегов. Но и после сбора урожая расслабляться нельзя. График составляют с оглядкой на погоду. Если она комфортная – температура воздуха в пределах нормы, время от времени идут дожди, раз в неделю под взрослый куст выливают по 30 литров тёплой отстоянной воды. В жару и засуху норма увеличивается до 40 литров, а интенсивность возрастает более значительно – в пекло жимолость увлажняют через день. Кроме того, в такую погоду ещё и устраивают душ для защиты листьев. Они у растения нежные, агрессивное солнце оставляет ожоги, что подрывает силы и здоровье кустарника. Сложного в процедуре ничего нет: лейку, оснащённую мелкодисперсной насадкой, заполняют тёплой водой и разбрызгивают её над кустом. Дождевание проводят каждые три дня и только вечером, когда солнце близится к закату. Если влагу распылить утром или днём, капли на листьях сработают как линзы – лучи прожгут пластины насквозь.Как и у любой другой ягодной культуры, у жимолости много сил уходит на формирование урожая. Если потерянное не вернуть, в следующем сезоне ягод на ветвях будет на порядок меньше. Так что внесением удобрений пренебрегать точно не стоит. Естественно, в летне-осеннем меню никакого азота быть не должно – не нужно провоцировать растение на рост молодых побегов, до зимы они всё равно вызреть не успеют. Чтобы подготовиться к холодам, заложить плодовые почки в приемлемом количестве, требуются фосфор, калий и букет микроэлементов.

После сбора ягод рекомендуют провести внекорневую подкормку. 15 граммов сульфата калия разводят в 10 литрах тёплой воды. Получившийся раствор переливают в пульверизатор и обильно опрыскивают ветви, листья.

В начале августа удобрения вносят к корням в сухом виде. Поч­ву в приствольном круге предварительно готовят: рыхлят, выпалывают сорняки, поливают. Затем равномерно распределяют по две столовые ложки суперфосфата, сернокислого калия и литровую банку золы. Дозировка указана на квадратный метр. Питание заделывают в землю и снова увлажняют.

В сентябре жимолости дают готовый минеральный комплекс для ягодных культур. Как правило, в нём есть всё необходимое для комфортной зимовки и лёгкого весеннего пробуждения, включая микроэлементы. Важно выбирать удобрения с пометкой «осень» на упаковке и соблюдать указанную в инструкции норму.

Вообще, с подкормкой жимолости следует быть осторожнее. При изобилии питания куст начинает вести себя неправильно: наращивает ветви, листья, практически забывая о ягодах.

Атаки редки

Чем славится культура помимо ценных плодов, созревающих первыми в саду, так это отменным здоровьем. Болеет крайне редко, но это вовсе не значит, что самочувствию жимолости не нужно уделять внимания. Даже несмотря на то, что в большинстве сортов последнего поколения стойкость к основным недугам заложена на генетическом уровне. Естественно, до начала плодоношения и во время никаких обработок проводить нельзя, даже биопрепараты под запретом. А вот после того, как куст отдал весь урожай, их-то и призывают на помощь. Профилактические опрыскивания биосредствами проводят летом и осенью, орошают как само растение, так и почву под ним.

Отличный иммунитет распространяется не только на инфекции, но и на вредителей. Культура довольно редко подвергается их нападкам. Однако случается, кустарники атакует тля, листовёртка. Тут действуют по вышеприведённой схеме, откладывая защитные мероприятия на время после урожая. Смотрят по обстоятельствам: нападений не наблюдалось – используют биосредство, недружественные насекомые были замечены на ветвях – применяют химию.

Кстати, регулярная прополка приствольного круга – отличное профилактическое средство против недугов и вредителей. Во-первых, жимолости достаётся больше питания и влаги – не нужно делиться с конкурентами, отчего иммунитет становится только крепче. Во-вторых, удаляя сорняки, садовод удаляет приманки. Как известно, трава привлекает насекомых, например, осот, молочай, пастушья сумка приманивают тлю. К тому же на сорной растительности оседают споры заболеваний.Чтобы особенно не упираться – в сезон и овощные грядки не всегда получается вовремя пропалывать, что уж говорить о приствольных кругах ягодных кус­тарников, почву под жимолостью имеет смысл замульчировать. Такой агроприём избавит от проведения ещё одной операции – рыхления. На непокрытой земле образуется корка, препятствующая свободному доступу кислорода к корням. Но прежде чем уложить сено или солому – именно они лучше всего годятся для мульчи, грунт культивируют.

В особой подготовке к зиме ягодная культура не нуждается. Она достаточно холодостойкая, способна выдерживать морозы до 40 – 45 градусов, что в наших краях большая редкость. А вот от обильных снегопадов куст защитить не помешает, под тяжестью сугробов его может и разломать. На пороге зимы ветви собирают в аккуратный букет и стягивают воедино эластичной верёвкой, бинтом. Крепко стягивать не нужно.

У юных растений, которые только начинают жить, мульчируют приствольный круг – на всякий случай: вдруг снег ещё не ляжет, а морозы уже ударят. Под кустами слоем 30 – 40 сантиметров насыпают опавшие листья деревьев. Те, что осыпались в саду, не подходят. За одеялом придётся идти в лес и собирать его под берёзами, липами, осинами.

Если зима жимолости особенно не страшна, то тёплая осень представляет определённую опасность. Растение в меняющемся климате может и потеряться, что грозит преждевременным пробуждением и следующим за ним цветением. Если в сентябре-октябре погода стоит почти что летняя, за кустами необходимо внимательно следить. При появлении на ветках бутонов, их обрывают, принудительно заставляя жимолость завершать сезон.