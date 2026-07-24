Июльская подкормка капусты: чтобы кочаны выросли крупными

Июль для капусты — время решающее. Именно сейчас она уже не просто растет, а начинает активно формировать будущие кочаны. И если в этот момент растениям не хватит питания, рассчитывать на крупный и плотный урожай будет сложно. Поэтому середина лета — как раз тот случай, когда грядкам стоит уделить немного больше внимания.

Агроном Октябрина Ганичкина сообщила, что в середине лета капуста особенно нуждается в полноценном питании, поскольку именно в этот период начинает активно формировать кочан. Азот помогает нарастить крепкие и здоровые листья, фосфор поддерживает развитие корней, а калий отвечает за то, чтобы кочаны получились плотными, тяжелыми и хорошо хранились. Не стоит забывать и о боре, а также других микроэлементах — они тоже играют свою роль, отмечает автор канала «С грядки — к столу».

Перед любой подкормкой лучше не торопиться. Сначала грядку желательно хорошо пролить водой и немного разрыхлить землю. Так питательные вещества быстрее доберутся до корней и принесут больше пользы.

Если вы предпочитаете народные средства, можно приготовить раствор борной кислоты. Для этого половину чайной ложки порошка растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доливают объем до 10 литров. Полученным раствором вечером опрыскивают листья.

Когда капусте явно не хватает азота, многие используют нашатырный спирт. На ведро воды достаточно двух столовых ложек средства. Поливают под корень, примерно по литру на каждое растение. Только слишком увлекаться такой подкормкой не стоит — одного раза в две недели вполне достаточно.

Если растениям нужен калий, выручит обычная древесная зола. Полстакана золы заливают горячей водой, доводят объем до 10 литров и оставляют настояться примерно на пять часов. После этого настой можно использовать для полива.

Не сдает позиций и дрожжевая подкормка. Многие дачники пользуются ею уже не первый год. На 10 граммов сухих дрожжей берут три столовые ложки сахара, оставляют смесь примерно на сутки, а затем поливают растения готовым настоем.

Из минеральных удобрений чаще всего выбирают мочевину, кальциевую селитру, монофосфат калия или готовые комплексные составы. Здесь важно не экспериментировать и соблюдать инструкцию производителя. Обычно такие подкормки проводят не чаще одного раза в две недели, выбирая утро или вечер, когда нет палящего солнца.

Тем, кто делает ставку на органику, подойдут настой коровяка, птичьего помета или сброженной травы. Они помогают не только обеспечить капусту необходимыми веществами, но и поддерживают плодородие почвы.

Есть и одна распространенная ошибка, которую допускают многие огородники. Некоторые удобрения нельзя использовать одновременно. Например, мочевину не рекомендуют смешивать с древесной золой или кальциевой селитрой. В таком случае эффективность подкормки снижается, и ожидаемого результата можно не получить.

Если перед посадкой почву хорошо заправили удобрениями, летом обычно достаточно более мягких подкормок — раствора борной кислоты, древесной золы или травяного настоя.

И самое главное — не пытаться подкормить капусту «с запасом». Здесь больше не значит лучше. Избыток удобрений способен навредить не меньше, чем их нехватка. А вот если соблюдать меру и вовремя дать растениям все необходимое, к осени капуста отблагодарит крепкими, сочными и плотными кочанами.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как защитить урожай капусты от вредителей. Если не принять меры, вместо кочанов можно получить дырявые листья.