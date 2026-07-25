Как бороться с вредителями на даче? Советы садовода

Универсального способа борьбы с муравьями, слизнями и саранчой на даче не существует, но общее правило одно: не дожидаться, пока численность вредителей станет массовой. Эффективными методами снижения популяции — с помощью гелевых приманок и грамотной уборки территории — поделился с читателями специалист по защите растений Илья Кялов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, при борьбе с муравьями многие уничтожают лишь тех насекомых, которых видят на поверхности, что является ошибкой. Эксперт советует подходить к проблеме комплексно: «Рабочие муравьи составляют лишь небольшую часть колонии. Если уничтожать только их, уже через несколько дней их место займут новые. Поэтому основная задача — воздействовать на все гнездо. Лучше всего работают гелевые приманки: рабочие особи принимают их за пищу, относят в муравейник и кормят остальных членов колонии, включая матку. Именно поэтому эффект появляется не сразу, а через несколько дней.

Важна и обработка всего участка — не только растений, но и газона. Особое внимание стоит уделять растениям с тлей: муравьи питаются ее сладкими выделениями, защищают колонии от врагов и способствуют распространению вредителя. Поэтому эффективная борьба с муравьями почти всегда включает и обработку от тли.

От слизней за одну обработку избавиться не получится: они быстро размножаются, мигрируют с соседних участков и возвращаются при благоприятных условиях. Сначала нужно сделать участок менее привлекательным: не переувлажнять грядки, поливать растения утром, чтобы к вечеру почва подсыхала, регулярно косить траву и убирать укрытия (доски, камни, растительные остатки). Затем можно использовать гранулы-моллюскоциды.

При появлении саранчи действовать нужно быстро: молодые особи не летают и держатся группами, поэтому бороться с ними на этом этапе проще всего. Важно регулярно осматривать участок, особенно высокую траву и границы. При массовом распространении следует применять разрешенные инсектициды по инструкции, обрабатывая не только растения, но и прилегающую территорию, и наблюдать за участком еще несколько недель — саранча легко мигрирует с соседних полей.

Главное правило, по словам эксперта, — не ждать разрастания проблемы. «Регулярный осмотр, уборка растительных остатков, борьба с сорняками, правильный полив и порядок значительно снижают риск появления вредителей. А если колония уже большая или насекомые появляются из года в год, лучше сразу использовать профессиональные методы, а не полагаться только на народные средства, — заключил Кялов.

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