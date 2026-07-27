Чем обработать клубнику после сбора урожая
В июле клубника закладывает цветочные почки, из которых вырастут ягоды в следующем году. Поэтому предстоящий урожай зависит от того, что сделать сейчас. «Рамблер» расскажет, чем обработать клубнику после сбора.
Зачем вообще нужна обработка? После плодоношения кусты ослаблены. На листьях остается скопище грибковых болезней, клещей и других вредителей. В таком состоянии растение тратит силы на борьбу с ними, а не на закладку новых почек.
Что сделать в первую очередь?
Обработка без предварительной обрезки малоэффективна. Именно в старых листьях скапливаются споры грибков и яйца вредителей. Поэтому прежде всего нужно убрать их.
Необходимо срезать всю надземную часть, оставляя черешки высотой три–четыре сантиметра и рожки у основания куста. Рожки трогать не нужно — это точки роста, из которых пойдет новая зелень.
Срезанные листья желательно убрать с грядки и сжечь. Оставлять в компосте не стоит, потому что поры сохраняются в растительных остатках и весной снова заразят грядку. После обрезки почву нужно взрыхлить и убрать лишние усы, если не планируется размножение.
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Чем обработать от болезней?
Клубника в июле страдает прежде всего от серой гнили и мучнистой росы. Оба заболевания грибковые и хорошо поддаются профилактической обработке.
Хорошо справляется бордосская жидкость в концентрации 1–2%. Нужно обпрыскать листья и почву вокруг кустов в пасмурный день или вечером, чтобы не обжечь молодую зелень. Можно использовать Фитоспорин — это биологический фунгицид, который не накапливается в почве и безопасен для формирующихся почек.
Из народных методов работает раствор йода с молочной сывороткой. Десять капель йода на литр сыворотки разбавляют водой в пропорции 1:10. Обрабатывать необходимо также по листу в вечернее время. Йод подавляет грибок, а сыворотка создает кислую среду, в которой он плохо развивается.
Что помогает от вредителей?
В июле главным вредителем становится паутинный клещ. Его можно заметить по паутинке на нижней стороне листьев и точечным желтым пятнам. После обрезки листьев его популяция снижается, но полностью не исчезает.
Справляется с клещами и одновременно дает кустам дополнительный азот нашатырный спирт. Нужно развести 40 мл нашатыря на десять литров воды и полить кусты под корень, не по листу. Процедура проводится всего один раз.
От клещей также используют Фитоверм или Клещевит — биологические препараты, которые эффективны в жаркую погоду. В прохладных условиях их действие ослабевает.
Чем подкормить клубнику?
После обрезки и обработки кусты необходимо подкармить. В этот период клубнике нужны фосфор и калий, а не азот. Азотные удобрения сейчас дадут активный рост зелени в ущерб закладке почек.
Подойдут суперфосфат с сульфатом калия или готовые осенние комплексы для ягодных культур. Использовать их нужно согласно инструкции на упаковке, не превышая дозировку.
Через две-три недели после подкормки кусты заметно оживают, и на них начинают появляться молодые листья. Именно это является главным признаком того, что обработка сработала и следующим летом урожай будет заметно лучше.
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