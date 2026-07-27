Чем обработать клубнику после сбора урожая

В июле клубника закладывает цветочные почки, из которых вырастут ягоды в следующем году. Поэтому предстоящий урожай зависит от того, что сделать сейчас. «Рамблер» расскажет, чем обработать клубнику после сбора.

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Зачем вообще нужна обработка? После плодоношения кусты ослаблены. На листьях остается скопище грибковых болезней, клещей и других вредителей. В таком состоянии растение тратит силы на борьбу с ними, а не на закладку новых почек.

Что сделать в первую очередь?

Обработка без предварительной обрезки малоэффективна. Именно в старых листьях скапливаются споры грибков и яйца вредителей. Поэтому прежде всего нужно убрать их.

Необходимо срезать всю надземную часть, оставляя черешки высотой три–четыре сантиметра и рожки у основания куста. Рожки трогать не нужно — это точки роста, из которых пойдет новая зелень.

Срезанные листья желательно убрать с грядки и сжечь. Оставлять в компосте не стоит, потому что поры сохраняются в растительных остатках и весной снова заразят грядку. После обрезки почву нужно взрыхлить и убрать лишние усы, если не планируется размножение.

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Чем обработать от болезней?

Клубника в июле страдает прежде всего от серой гнили и мучнистой росы. Оба заболевания грибковые и хорошо поддаются профилактической обработке.

Хорошо справляется бордосская жидкость в концентрации 1–2%. Нужно обпрыскать листья и почву вокруг кустов в пасмурный день или вечером, чтобы не обжечь молодую зелень. Можно использовать Фитоспорин — это биологический фунгицид, который не накапливается в почве и безопасен для формирующихся почек.

Из народных методов работает раствор йода с молочной сывороткой. Десять капель йода на литр сыворотки разбавляют водой в пропорции 1:10. Обрабатывать необходимо также по листу в вечернее время. Йод подавляет грибок, а сыворотка создает кислую среду, в которой он плохо развивается.

Что помогает от вредителей?

В июле главным вредителем становится паутинный клещ. Его можно заметить по паутинке на нижней стороне листьев и точечным желтым пятнам. После обрезки листьев его популяция снижается, но полностью не исчезает.

Справляется с клещами и одновременно дает кустам дополнительный азот нашатырный спирт. Нужно развести 40 мл нашатыря на десять литров воды и полить кусты под корень, не по листу. Процедура проводится всего один раз.

От клещей также используют Фитоверм или Клещевит — биологические препараты, которые эффективны в жаркую погоду. В прохладных условиях их действие ослабевает.

Чем подкормить клубнику?

После обрезки и обработки кусты необходимо подкармить. В этот период клубнике нужны фосфор и калий, а не азот. Азотные удобрения сейчас дадут активный рост зелени в ущерб закладке почек.

Подойдут суперфосфат с сульфатом калия или готовые осенние комплексы для ягодных культур. Использовать их нужно согласно инструкции на упаковке, не превышая дозировку.

Через две-три недели после подкормки кусты заметно оживают, и на них начинают появляться молодые листья. Именно это является главным признаком того, что обработка сработала и следующим летом урожай будет заметно лучше.

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