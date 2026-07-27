Как правильно срывать огурцы, чтобы не повредить

Многие собирают огурцы, просто потянув за плод. Но каждый такой рывок понемногу разрушает растение. Как правильно их срывать — в материале «Рамблера».

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Что происходит при рывке?

Огурец крепится к стеблю через тонкую плодоножку. Когда тянут плод вверх или резко в сторону, нагрузка передается не только на точку крепления, но и на всю плеть. Стебель дергается, иногда надламывается, и в месте, где огурец держался, остается открытая рваная рана.

Во-первых, такие повреждения легко проникают грибки и бактерии. Во-вторых, растение начинает тратить силы на заживление вместо того, чтобы формировать новые плоды. Если это происходит каждый раз, куст слабеет раньше времени и урожайность во второй половине сезона падает.

Как нужно срывать?

Вместо того, чтобы срывать огурцы, срезайте их. Ножницы или небольшой нож дают чистый срез без нагрузки на плеть. При этом плодоножку не срезают под самый корень, вместо этого оставляя ее на стебле длиной один–два сантиметра.

Пока режете, второй рукой придерживайте плеть. Без фиксации даже нож создает натяжение, которое передается на стебель.

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Если под рукой нет ножниц, есть еще один безопасный вариант. Одной рукой нужно зафиксировать плеть, другой аккуратно прокрутить плод у основания, при этом ведя движение вдоль стебля, а не поперек и без рывков.

Почему важно собирать огурцы вовремя?

Переросший плод сигнализирует растению, что задача выполнена, семена созревают, поэтому можно прекращать цвести. Новые завязи в такой ситуации появляются хуже или не появляются совсем.

Большинство сортов собирают при длине 8–12 сантиметров. Корнишоны берут раньше, при 5–7 сантиметрах. Длинноплодные тепличные огурцы — позже, при 20–25 сантиметрах. Ориентир простой: плод должен быть упругим, хвостик зеленым, а семена внутри еще мягкими.

Желтые или мягкие переростки убирайте в первую очередь, даже если не планируете их есть. Они тянут питание и мешают формированию новых завязей.

Огурцы необходимо проверять каждые два–три дня. В жаркую погоду плоды набирают вес особенно быстро: всего за два дня небольшой огурчик может стать переростком.

В какое время собирать?

Утро — лучшее время для сбора. Ночью растение накапливает влагу. Собранные утром огурцы дольше хранятся и лучше держат вкус.

В жаркие дни сбор следует проводить до 10–11 часов, пока температура не поднялась еще выше. После полудня плоды теряют тургор, становятся мягковатыми и меньше лежат.

Важно не поливать куст сразу после сбора. Лучше подождать вечера, так как полив в разгар жары после механического вмешательства создает лишний стресс для растения.

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