Как удалить пятна с детской одежды домашними средствами: простые лайфхаки

Детская одежда — это настоящая черная дыра для родительского кошелька! Все потому, что маленькие непоседы живут по принципу «вижу цель — не вижу препятствий». Они постоянно бегают, прыгают, лазают по деревьям и исследуют каждый уголок этого огромного мира. При этом, вещи украшаются такой гаммой пятен, которой позавидовал бы даже художник-авангардист.

Если бороться со следами сока, грязи и травы агрессивными чистящими средствами, это постепенно разрушит структуру ткани. К тому же, полностью остатки химии не вымываются даже многократным полосканием. Конечно, можно поискать щадящие средства с маркировкой «для детей». Но есть и альтернативный вариант — домашние средства. Разберем несколько самых часто встречающихся вариантов пятен.

Пятна от травы

Пищевая сода — наше все! Она и больное горло ребенку вылечит, и свежее пятно от травы удалит. Этот метод не рекомендуется для деликатных тканей типа шелка, а вот для хлопковых футболок и шорт в самый раз.

Смешайте одну чайную ложку соды с одной чайной ложкой воды до образования густой кашицы. Полученную смесь следует нанести на загрязненный участок и слегка втереть в ткань с помощью мягкой щетки. После этого вещь нужно оставить на 10-15 минут, а затем тщательно смыть остатки средства водой. Чтобы усилить эффект можно в начале нанести на пятно несколько капель 3% перекиси водорода, а потом содовую кашицу.

Пятна грязи

Кристаллы соли впитывают часть загрязнения с поверхности ткани, буквально вытягивая его из волокон.

Грязь на одежде редко бывает просто грязью. Часто она «цементируется» минеральными солями, которые содержатся в почве и воде. Именно они связывают частицы пыли и земли в плотную корку, которую так сложно отстирать. Ионы натрия и хлора, содержащиеся в соли, вступают в реакцию с этими самыми цементирующими веществами. Они разрушают их структуру, ослабляя сцепление грязи с тканью и делая загрязнение более рыхлым и уязвимым для воды.

Для подходящего раствора достаточно развести одну столовую ложку соли в стакане теплой воды. Щедро смочите загрязненный участок одежды. Время выдержки зависит исключительно от характера пятна:

если грязь свежая, будет достаточно 15-20 минут;

а вот старые, засохшие и «зацементированные» пятна могут потребовать более длительной атаки — смело оставляйте вещь замачиваться на несколько часов.

Соки и ягоды

Если ребенок уронил клубнику или пролил апельсировый сок на новые брюки, не испешите сразу хвататься за отбеливатель. На помощь придут продукты из холодильника — молоко, простокваша или кефир. Этот простой метод особенно хорошо зарекомендовал себя для очистки белых тканей без принта.

Секрет эффективности кисломолочных продуктов заключается в их способности воздействовать на природу самого загрязнения. Растительные пигменты, которые окрашивают ткань, вступают во взаимодействие с молочной кислотой и создают среду, в которой они теряют свою стойкость. В результате краситель становится менее интенсивным, его связь с волокнами ткани ослабевает, и он гораздо легче поддается удалению.

Испачканный участок одежды нужно полностью погрузить в емкость с молоком или простоквашей. Оставьте вещь замачиваться примерно на час. По истечении времени просто прополосните ткань в прохладной воде. Никогда не трите пятно и не используйте горячую воду, такое воздействие может только глубже вбить пигмент в волокна.

Фломастеры, маркеры, ручки и другие следы творчества

Когда ребенок возвращается с мастер-класса или просто творит дома, его одежда нередко становится невольным холстом для экспериментов. Если на ткани красуется след от спиртового маркера, справиться с ним поможет жидкость для снятия лака или антисептик для рук. Смочите ватный диск средством и аккуратно промокните пятно, двигаясь от краев к центру.

С масляными маркерами дело обстоит иначе. Нанесите на загрязнение немного подстлнечного или оливкового масла, оставьте на полчаса, а затем тщательно промойте участок с хозяйственным мылом.

Пятно от шариковой или гелевой ручки отлично нейтрализуют кисломолочные продукты или смесь соды с уксусом (1ч.л. + несколько капель).

Для свежих следов акварели намочите ткань холодной водой и густо натрите хозяйственным мылом. Дайте вещи отмокнуть — обычно этого достаточно, чтобы краска отошла без следа.

Однако если речь идет о деликатной ткани, например, шелковой блузе, которую ребенок испачкал на дне рождения во время творческого мастер-класса, мыло может повредить материал. В этом случае лучше использовать глицерин. Он размягчает засохшую корку краски, бережно воздействуя на волокна.

А вот для плотных гуашевых красок простого глицерина будет недостаточно. Чтобы усилить эффект, смешайте его в равных пропорциях с нашатырным спиртом. Полученную смесь нанесите на пятно, выдержите 15 минут и постирайте вещь обычным способом.

Пятна крови

Когда ребенок упал во время игры или случайно поранился, заботливые руки взрослых в первую очередь заняты оказанием помощи малышу. Одежда же остается на втором плане, и к моменту, когда мы вспоминаем о ней, пятно уже успевает засохнуть. Застарелые загрязнения требуют особого подхода.

Первое и самое важное правило при удалении пятен крови — никогда не используйте горячую воду. Под воздействием высоких температур белок, содержащийся в крови, сворачивается и буквально «запекается» внутри волокон ткани.

Это одно из лучших средств для борьбы со старыми пятнами крови — нашатырный спирт в пропорции 1 столовая ложка на стакан. Запах будет резковат, так что, можно рассмотреть альтернативу — 9% столовый уксус разбавленный водой в пропорции один к одному.

Итак, пятна — не приговор детской одежде. Лучше, конечно, с ними бороться «по свежему следу». А, если не успели, всегда можно купить маркер/краску по ткани и создать уникальный рисунок поверх пятна.