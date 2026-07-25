Как применять табачную пыль на садовом участке

Табачная пыль — одно из традиционных средств борьбы с вредителями на садовом участке. Используют её и для подкормки почвы. Рассказываем, какие насекомые боятся табачной пыли и почему, а также какие меры предосторожности необходимы при её применении и в каких случаях популярные методы оказываются неуместными.

Для чего применяется табачная пыль на огороде: какие вредители её не переносят

Табачная пыль представляет собой высушенные и измельчённые листья и стебли табака. Данное средство можно изготовить самостоятельно или купить готовую табачную пыль в специализированном садоводческом магазине.

Согласно рекомендациям Российского сельскохозяйственного центра, табачную пыль и её различные смеси (например, с золой или горчицей) применяют для удобрения почвы, а также для борьбы с вредителями, в числе которых слизень, крестоцветная блошка, гусеница бабочки капустницы, луковая муха, луковая журчалка и малинный жук. Опудриванием можно бороться и с земляничным листоедом, но только ранней весной — позднее табак рискует ухудшить вкус ягод.

Готовые зарегистрированные пестициды применяйте только на тех культурах и против тех вредителей, которые указаны в инструкции по применению. Перед обработкой рекомендуется осмотреть нижнюю сторону листьев, молодые побеги, основания стеблей и поверхность почвы. Эффективность средства оценивают по уменьшению числа вредителей и отсутствию новых повреждений. Если обработка не даёт результата, уточните вид вредителя и выберите разрешённое средство, предназначенное для борьбы с ним.

При работе с пестицидами соблюдайте правила безопасности. Никотин, основное действующее вещество, содержащееся в табачной пыли, токсичен, поэтому к работе с ней не следует допускать подростков, а также беременных и кормящих. Рекомендуется надевать респиратор, перчатки и защитные очки, а лучше — и спецодежду. Во всё время подготовки и проведения работы запрещается есть, пить и курить. После работы лицо и руки тщательно моют с мылом.

Окуривание растений табачной пылью

На садоводческих сайтах и в быту нередко можно встретить рекомендацию окуривать растения дымом от сгорающей или тлеющей табачной пыли. Метод называют крайне эффективным при повышенной активности вредителей, многие ресурсы предлагают использовать его как в теплицах, так и на открытом воздухе, указывая различные дозировки и время проведения процедуры. Однако в опубликованном на сайте Минсельхоза актуальном реестре пестицидов, разрешённых на территории Российской Федерации, подобный метод не предусмотрен ни для одного из средств, содержащих никотин.

Нужно помнить о том, что, хотя это вещество действительно является мощным репеллентом и смертельно опасно для вредителей, оно также ядовито для человека и животных. Это тем более актуально при использовании на открытом воздухе, когда существует опасность неконтролируемого распространения дыма.

При приобретении зарегистрированного средства борьбы с вредителями требуется неукоснительно выполнять инструкцию и использовать его лишь разрешённым способом, соблюдая регламент безопасности. В противном случае существует риск для здоровья вас и ваших близких.

Настой, отвар и сухая посыпка табачной пылью от вредителей

Опрыскивание настоем или отваром — метод, предусмотренный реестром Минсельхоза для зарегистрированных препаратов, содержащих никотин. В зависимости от наименования пропорции приготавливаемого средства разнятся. Так, собственно для порошка табачной пыли указана норма 400 г на 5 л воды. Уточнения содержатся в инструкции к каждому конкретному пестициду.

Работы с использованием пестицидов на основе табака производятся в период вегетации и рекомендованы для капусты, редиса, лука, розы, смородины и крыжовника. Для каждого средства указано допустимое число обработок и интервалы между ними. Так, капусту опрыскивают не более трёх раз, причём последний должен быть не позже чем за 20 суток до сбора урожая. Внимательно следуйте инструкции, в которой также должна содержаться последовательность приготовления настоя или отвара и выполнения работ.

При использовании табачной пыли собственного приготовления общая рекомендация Россельхознадзора такова: одну часть табачной пыли заливают десятью частями тёплой воды, выдерживают два — четыре часа, периодически помешивая, а перед применением разбавляют тройным количеством воды.

Посуду, в которой готовили рабочую жидкость, нельзя затем использовать для приготовления пищи или корма для животных. Погода и повторное появление вредителей могут стать поводом вновь осмотреть растения, но установленный интервал не сокращают и максимальную кратность не превышают. При появлении пятен, подсыхании или увядании новые обработки прекращают и сверяют дальнейшие действия с инструкцией средства.

Сухую посыпку применяют, если такой способ предусмотрен для выбранного препарата. Россельхозцентр советует опудривать капусту, редис, редьку, репу, брюкву и лук от вредителей смесью табачной пыли и золы 1:1 из расчёта стакан смеси на 1 кв. м. Производить опудривание незадолго до сбора урожая также не следует — присутствие никотина сохраняется в растениях длительное время.

Подкормка почвы табачной пылью

Табачная пыль содержит полезные для растений органические и минеральные вещества, в том числе азот, кальций, калий, фосфор, магний и серу. Её можно вносить под перекопку или в посадочные лунки. Используя зарегистрированное средство, удостоверьтесь, что производитель предусмотрел такое почвенное применение. Превращать пестицид в удобрение по собственной схеме может быть рискованно.

Перед внесением учитывают состав продукта, потребности культуры, уже использованные удобрения и кислотность грунта, в особенности если вы используете смесь табачной пыли с золой. При общей ценности золы как удобрения она показана далеко не всем почвам и сельскохозяйственным растениям, её неправильное применение может привести в том числе к гибели урожая.