Зачем опытные повара опускают нож в кипяток

Сегодня расскажем одну кухонную штуку, от которой у многих брови на лоб лезут. Ну, нож и нож — режет и ладно. Но есть фишка, о которой мало кто догадывается. Иногда лезвие опускают в кипяток. И это не розыгрыш.

Лет 15 назад в одном ресторане под Петербургом этот прием подсмотрели у старого шефа по имени Виктор. Он кидал ножи в горячую воду, а молодые повара только плечами пожимали: ну зачем? А ответ оказался простым «Кухня изнутри».

Дело в том, что нагретое лезвие становится податливее. Масло из холодильника, которое вечно забывают достать заранее, режется как по волшебству. Никаких крошек, никакой каши — тонкий ровный слой ложится на хлеб, загляденье. Те же ощущения, что в той старой рекламе, где масло намазывали будто сливки.

С мороженым та же история. Особенно если оно настоящее, жирное. Или с маргарином для выпечки. А уж с тортами — вообще песня. Особенно муссовыми или в глазури. Холодным ножом получается месиво. Горячим — ресторанная подача на тарелке.

Однажды в ресторане повара горячего цеха остались за кондитера, пока та была в отгуле. Мучились с тортом «Лимончеза». Резали и тупым, и острым, и струной пробовали — он крошился и разваливался, будто айсберги от Антарктиды. Торт был везде — на столах, на полу, на весах. Сами повара все были в нем. А нормальных порций — ноль. Кондитер на следующий день разнесла коллег в пух и прах. Официанты были сыты, повара — наказаны рублем. И все потому, что не нагрели нож.

И еще: багет горячим лезвием резать — одно удовольствие. Не мнется, не рвется, идет как по маслу, в прямом смысле. Идеально, когда нужна красивая нарезка на праздник. Или утром, когда сыр вдруг стал упрямым и не дается.

Но есть ложка дегтя. Горячая вода понемногу тупит сталь. Так что любимый нож, которым гордятся, лучше в кипяток не совать. Для таких дел всегда держат запасной, попроще. В конце концов, для масла или торта сверхострая заточка не нужна.

Кстати, тот же номер проходит с ложками. Любите мороженое? Погрейте ложку — и не надо ковыряться, отламывать куски, ломать запястье. Все идет мягко и красиво.

Ранее «ГлагоL» рассказал, как правильно точить ножи дома. Многие совершают одни и те же ошибки, которые портят лезвие.