Букет должен быть небрежным: главные тренды флористики 2026 года

Какие букеты и цветы нынче в моде, «Вечерней Москве» рассказала руководитель школы флористики Анна Дорохина.

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Популярные растения

Во многих профессиональных обзорах, по словам нашего эксперта, выделяют массивные линейные цветы садового типа, например дельфиниум, гладиолусы и молюцеллу — за их выразительную вертикаль, ассоциацию с устремленностью вверх и спокойствием.

В целом спрос смещается от дежурных цветов к более самобытным разновидностям цветов с ярко выраженным характером, — говорит Дорохина.

Микс противоположностей

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Анна отмечает: текстура сейчас выстреливает не хуже цвета. Флористы активно смешивают разные поверхности — глянцевую листву, шероховатости злаков и сложные фактуры натуральных природных материалов. В тренде также комбинации свежих цветов с сухими и стабилизированными элементами: это добавляет глубины, продлевает жизнь композиции и поддерживает идею осознанного потребления.

Расскажет историю

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Отдельно стоит упомянуть так называемую конструктивную флористику: крупные инсталляции, подвесные конструкции, объемные композиции, которые не просто украшают, а полностью меняют окружающее пространство и рассказывают историю бренда или человека. В таких конструкциях могут использоваться ароматические, тактильные, и звуковые и даже съедобные акценты — смысл в том, чтобы рассказать с помощью такой инсталляции целую историю и задействовать у зрителя сразу несколько органов чувств.

Буйство красок против уюта

В цвете одновременно живут два полюса, — отмечает флорист Анна Дорохина. — С одной стороны, приглушенные природные тона: терракота, песочные, какао, мягкие пастели вроде лаванды, шалфея и пудрово-голубого, которые дают ощущение уюта и спокойствия. С другой стороны, популярны яркие дофаминовые сочетания с контрастами, неожиданные пары оттенков и насыщенные драгоценные тона (изумруд, рубин) для тех, кто хочет эффектный, модный букет.

Экологичность и осознанное потребление

© Вечерняя Москва

Слово «осознанность» уже перестало быть модным лозунгами стало нормой: клиенты интересуются происхождением цветов, сезонностью, упаковкой и количеством отходов. Отсюда рост интереса к локальным фермам, многоразовой таре, минималистичной упаковке и композициям в садовом стиле.

Сложные формы

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Одна из главных тенденций сегодня — скульптурные, архитектурные формы: асимметрия, сложные вертикали, «выстреливающие» линии, когда композиция работает как объект современного искусства в интерьере или на событии, — подчеркивает Анна Дорохина. — При этом уходит мода на жесткие идеальные шары — букеты становятся более свободными, воздушными, с разной длиной стеблей и ощущением легкой небрежности, будто цветы только что собрали в саду.

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© Вечерняя Москва