Помогает ли нашатырь огурцам

Нашатырный спирт довольно популярен среди дачников. Дешево, сердито, всегда под рукой. Им и огурцы поливают, и малину спасают, и цветы подкармливают. Но так ли все безоблачно? Вокруг этого средства ходит столько разговоров, что глаза разбегаются. Одни хвалят до небес, другие — на дух не переносят. Попробуем разобраться без лишних эмоций.

Начнем с хорошего. Нашатырь — это водный раствор аммиака. А аммиак — форма азота, которую растения усваивают очень легко, особенно через листья. Попросту говоря, это быстрый укол зелени, если ей плохо. Листья пожелтели, захирели — дачники хватаются за пузырек. В интернете полно историй, как после опрыскивания огурцов раствором (пара ложек на ведро воды) они прямо на глазах оживали, желтизна уходила. И такую процедуру рекомендуют повторять чуть ли не каждую неделю, отмечает автор канала «Дача — это маленькая жизнь».

Плюс резкий запах аммиака многих вредителей отпугивает. Тля, например, его не жалует. Та же малина после обработки нашатырем чувствует себя лучше, и урожай радует. И вообще, средство универсальное: хоть для клубники, хоть для роз, хоть для пионов. Для цветов, говорят, даже концентрацию можно чуть увеличить — три ложки на ведро.

А теперь другая сторона медали. Тут есть о чем задуматься. Первый нюанс — аммиак улетучивается моментально. Особенно при опрыскивании. Значит, большая часть азота попросту испаряется, не успев добраться до растения. Профессор Алексей Смирнов вообще говорит, что эффективность таких самодельных методов научно никто не подтверждал — все на уровне «бабка сказала».

Второе — химия процесса. При растворении аммиачная вода дает щелочь. А это риск ожогов, особенно если переборщить с концентрацией и попасть на нежные листья. И еще один момент, про который мало кто говорит: из аммиака в воде образуется аммоний-ион. Он может спровоцировать перерастание — междоузлия вытягиваются, и вместо крепких коренастых кустов получаются «ноги» с парой листьев. Для овощей такое не полезно. Специалисты прямо предупреждают: аммиачная вода — щелочь, ожоги гарантированы, и перерастание тоже.

Дальше — биология. Для образования сухого вещества, того самого белка, ради которого мы и выращиваем огурцы, важнее нитрат-ион. Он содержится в селитрах. Так что, по мнению некоторых экспертов, опрыскивание селитрой куда эффективнее, чем возня с нашатырем.

И, наконец, техника безопасности. Аммиак — яд. И баловаться с ним на огороде, особенно если рядом бегают дети, мягко говоря, небезопасно. Вдыхать пары при опрыскивании — тоже то еще удовольствие.

Если все же решите попробовать, делайте это грамотно. Лучшее время — фаза цветения. Концентрация — две ложки на ведро воды. Для равномерного покрытия добавьте ложку-другую натертого хозяйственного или дегтярного мыла — оно поможет раствору не скатываться с листьев. И опрыскивайте раз в полторы недели, не чаще. Но помните — палка о двух концах. Какой она повернется на вашей грядке, решать только вам.