Не допускайте эту ошибку в июле: томаты могут остаться без урожая

Июль для томатов — один из самых важных месяцев. Кусты уже вовсю цветут, на них наливаются первые плоды, и именно сейчас растениям особенно нужны силы. Если в этот момент томатам не хватит питания, рассчитывать на богатый урожай будет сложно. Но и перебарщивать с удобрениями тоже не стоит — лишняя забота иногда приносит больше вреда, чем пользы.

Как отмечают специалисты, именно в июле томаты переходят от активного роста к массовому цветению и плодоношению. В этот период потребности растений меняются: избыток азота уже не нужен, зато возрастает роль калия и фосфора. Калий помогает плодам наливаться, накапливать сахара и лучше переносить жару, а фосфор поддерживает развитие растений и формирование завязей.

Поэтому сейчас главная ошибка — продолжать подкармливать кусты азотными удобрениями, как в начале сезона. В таком случае томаты начинают активно наращивать листья и побеги, а силы, которые могли бы пойти на урожай, уходят в зелень, отмечает канал «Ученый агроном».

Перед любой подкормкой землю желательно хорошо пролить водой. Во влажной почве питательные вещества усваиваются гораздо лучше, а риск повредить корневую систему заметно снижается.

Из народных средств многие дачники по-прежнему выбирают древесную золу. В ней содержится много калия и других полезных микроэлементов. Обычно стакан золы разводят в 10 литрах воды, дают настояться и затем поливают растения под корень.

Во время цветения и образования завязей нередко используют и борную кислоту. Ее сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят объем до 10 литров и вечером опрыскивают кусты по листу.

Если вы предпочитаете готовые удобрения, подойдут монофосфат калия или специальные комплексные составы для томатов. Главное — соблюдать дозировку, указанную производителем, и не думать, что двойная порция даст двойной урожай.

Любителям органики можно использовать настой сброженной травы или хорошо разведенный коровяк. Правда, и здесь важно соблюдать меру. Избыток органических подкормок тоже способен привести к переизбытку азота.

Есть еще несколько простых правил, которые действительно работают. Подкармливать томаты лучше утром или вечером, когда нет палящего солнца. А разные удобрения не стоит смешивать без необходимости — некоторые сочетания снижают эффективность друг друга.

Не менее важен и обычный уход. Регулярный полив, своевременное удаление пасынков, проветривание теплицы и рыхлая почва помогают растениям использовать питание максимально эффективно.

Если не перекармливать томаты и вовремя дать им то, что действительно нужно, к концу сезона кусты отблагодарят крупными, сочными и ароматными плодами. Именно в июле во многом решается, каким будет будущий урожай, писал ранее «ГлагоL».