Кинолог поделился правилом безопасной поездки с собакой на дачу

В дачный сезон ветеринарные клиники фиксируют рост обращений с травмами и отравлениями у собак. Чтобы поездка за город не обернулась проблемами, владельцам стоит заранее позаботиться о безопасности питомца, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщает РИА Новости.

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Эксперт выделил несколько базовых правил. Первое – безопасная перевозка: собака не должна свободно перемещаться по салону или высовываться из окна. При резком торможении это грозит травмами, а через открытое окно можно занести инфекцию в глаза или уши. Голубев советует использовать фиксированный бокс или автошлейку.

Второе правило – надежная идентификация. Чип, клеймо или адресник с номером хозяина помогут быстро вернуть потерявшегося питомца. Дополнительно можно установить GPS-трекер.

Третий пункт – обязательные вакцинация и обработка от паразитов. Выезжать за город можно только при условии, что все процедуры выполнены по графику. Бешенство и пироплазмоз смертельно опасны, предупреждает специалист.

Также важна защита от перегрева. Уже 15-20 минут в душном помещении или машине достаточно для теплового удара. У питомца должно быть тенистое место для отдыха и постоянный доступ к свежей воде (менять ее рекомендуется 3-4 раза в день). Стричь собаку «под ноль» нельзя – шерсть защищает от перегрева, достаточно вычесать подшерсток.

Кроме того, необходимо контролировать все, что попадает в пасть. На даче много опасных растений и химикатов. Среди них – рододендроны, тюльпаны, нарциссы, ландыши, лилии, гортензии, а также удобрения и средства от вредителей. Хозяин должен оградить питомца от этих источников отравления.

Ранее Голубев рассказал, как организовать безопасный отдых с собакой у водоема. Перед купанием необходимо по возможности изучить берег и не позволять животному заплывать слишком далеко.