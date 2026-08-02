Кожура от бананов: как ее используют опытные дачники

После банана кожура обычно летит в мусорное ведро. Однако любители огорода откладывают ее в сторонку. Из нее получается удобрение с теми же компонентами, что продают в пакетиках в садовых магазинах. Подробнее — в материале «Рамблера».

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В чем польза?

Банановая кожура богата калием. Именно калий отвечает за цветение, завязывание плодов и крепость корней. Без него медленнее наливаются помидоры, хуже цветут розы, а рассада вытягивается и слабеет.

Кроме калия в кожуре есть фосфор, кальций и магний. Все это элементы, которые растения берут из почвы и которые нужно регулярно восполнять. Магазинные удобрения с похожим составом стоят недешево, а банановая кожура — альтернативный бесплатный вариант.

Как использовать?

1. Удобрение

Кожуру нарезают небольшими кусками и закапывают неглубоко в почву рядом с корнями на глубину — пять–семь сантиметров. Глубже не нужно: питательные вещества должны попасть туда, куда уже добрались корни.

Разлагается кожура за две–три недели. В это время калий постепенно уходит в почву, и растение получает его порциями, без резких скачков. Именно поэтому кожуру закладывают в лунку прямо при посадке рассады — она работает как пролонгированное удобрение.

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2. Настой

Три-четыре кожуры заливают литром воды комнатной температуры и оставляют на три–четыре дня. Готовый настой процеживают, разбавляют водой в пропорции 1:3 и поливают под корень.

Запах у настоя специфический, но он быстро уходит. Лучше поливать вечером, когда уже не жарко, и чтобы неприятный аромат успел рассеяться к утру.

Еще можно также измельчить кожуру в блендере с водой и сразу вылить под корень без настаивания. Концентрация будет слабее, зато процесс приготовления занимает не больше минуты.

Для каких растений подходит?

Сильнее всего реагируют те, кому в период плодоношения особенно нужен калий. Это помидоры, перцы, огурцы и клубника. Им стоит давать банановый настой раз в две недели с начала цветения.

Розы тоже отзываются хорошо. Калий усиливает цветение и помогает пережить засуху без потери бутонов. Кожуру нужно закапывать у основания куста в начале сезона.

Кроме того, комнатные растения не исключение. Небольшой кусок кожуры, положенный сверху на землю в горшке, будет отдавать питательные вещества при каждом поливе.

Чем еще помогает банановая кожура?

Закопанная рядом с растениями кожура отпугивает тлю. Почему именно — объяснить сложно, но огородники, которые это практикуют, говорят, что тля на таких грядках появляется заметно реже. Возможно, потому что тле не нравится запах, который выделяется при разложении.

Как хранить?

Свежую кожуру можно заморозить. В морозилке она хранится сколько угодно, не дает запаха, и перед использованием размораживать не нужно — можно сразу закапать или залить водой.

Другой вариант — высушить. Кожуру нарезают и раскладывают на бумаге на несколько дней. Высушенную кожуру перемалывают и добавляют в почву как порошок. Этот способ особенно удобен для горшков и рассадников.

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