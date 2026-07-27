Борщевик на соседнем участке: куда обращаться и что делать

Борщевик на соседнем участке способен стать проблемой для всей округи. Семена легко разносятся ветром, растение быстро занимает новые территории, его сок вызывает тяжелые ожоги кожи под воздействием солнечного света.

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С 1 марта 2026 года обязанности владельцев земли стали строже: уничтожать опасные инвазивные растения теперь должны собственники, арендаторы и другие правообладатели участков. Если сосед бездействует, закон предусматривает конкретный порядок действий — от обращения в надзорные органы до привлечения нарушителя к административной ответственности и судебного разбирательства. Разбираемся, что же делать вам, если вдруг пришлось столкнуться с подобной напастью.

Почему нельзя игнорировать борщевик

Чаще всего под борщевиком подразумевают борщевик Сосновского — многолетнее растение семейства Зонтичные, завезенное с Кавказа. В середине прошлого века его выращивали как кормовую культуру, однако позже от этой идеи отказались. Оказалось, что растение быстро распространяется, вытесняет другую растительность и представляет опасность для человека.

Борщевик достигает 3-4 м в высоту, одно растение способно дать десятки тысяч семян, сохраняющих всхожесть несколько лет. Его сок содержит фуранокумарины — вещества, которые резко повышают чувствительность кожи к солнечному свету. После контакта с растением через несколько часов, а иногда и суток, могут появиться болезненные ожоги и волдыри. Особенно опасно попадание сока в глаза, поскольку это требует срочной медицинской помощи. О других потенциально опасных и ядовитых растениях в вашем огороде вы можете прочитать вот тут.

Что изменилось в законодательстве

С 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года, внесший изменения в Земельный кодекс РФ. Теперь собственники, арендаторы, землепользователи и землевладельцы обязаны принимать меры по уничтожению опасных инвазивных растений, включая борщевик Сосновского. Требование распространяется независимо от категории земельного участка.

Если территория зарастает борщевиком, это рассматривается как нарушение обязательных требований по использованию земли. Контролирующие органы могут выявить его как во время проверки, так и по обращению граждан. Для обследования используют выездные осмотры, аэрофотосъемку, беспилотники и космические снимки.

Что делать, если борщевик растет у соседа

Начать лучше с мирного урегулирования. Иногда собственник участка просто не знает о проблеме или не представляет, насколько быстро распространяется растение. Если разговор результата не принес, стоит письменно уведомить соседа о необходимости уничтожить борщевик и сохранить копию обращения.

Следующий шаг — обращение в органы земельного контроля. Если участок расположен в СНТ, жалобу можно направить в муниципальный земельный контроль и территориальное управление Росреестра. При зарастании земель сельскохозяйственного назначения обращаться следует также в территориальное управление Россельхознадзора.

В заявлении желательно указать адрес участка, при наличии — кадастровый номер, приложить фотографии и описание ситуации. Если нарушение подтвердится, владельцу выдадут официальное предписание с установленным сроком для уничтожения растений.

Самостоятельно заходить на чужую территорию, вырывать, скашивать или обрабатывать борщевик нельзя ни в коем случае. Такие действия могут быть расценены как нарушение прав собственника и вторжение на чужую территорию. А если вам интересно как бороться с сорняками на своем огороде без прополки, вы можете почитать здесь.

Какие штрафы грозят нарушителям

Если владелец участка проигнорирует предписание, его могут привлечь к административной ответственности. Федеральное законодательство предусматривает штрафы для граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц — от 400 000 до 700 000 рублей.

Во многих регионах продолжают действовать собственные нормы. Например, в Московской области штраф для граждан составляет от 2000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей, для организаций — от 150 000 рублей до 1 млн рублей. При этом двойного наказания не предусмотрено: штраф назначают либо по федеральному, либо по региональному законодательству.

Основанием для ответственности становится не сам факт появления борщевика, а бездействие собственника, который не принимает мер по его уничтожению.

Что будет, если сосед продолжит бездействовать

Если предписание и штраф не дали никакого результата, контролирующий орган вправе обратиться в суд. Суд может обязать владельца уничтожить борщевик в установленный срок, а при неисполнении решения назначить неустойку за каждый день просрочки.

Для земель сельскохозяйственного назначения законом предусмотрена и более серьезная мера. Если участок систематически зарастает опасными инвазивными растениями, а собственник продолжает игнорировать требования надзорных органов, возможно его изъятие в судебном порядке. Такая мера применяется только после проведения проверок, выдачи предписаний и других предусмотренных законом процедур.